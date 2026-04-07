Nadar a 0 grados y hacer podio: Iara Arias, la deportista de Viedma que se destaca en aguas heladas

Iara Arias construyó su camino en la natación desde muy chica, pero en los últimos años logró dar un salto que la posiciona como una de las deportistas destacadas de Viedma en aguas abiertas y, especialmente, en aguas heladas. Su logro más reciente —y uno de los más importantes de su carrera— fue el tercer puesto en el Mundial de Aguas Heladas disputado en Italia en 2025, donde compitió en una prueba de un kilómetro con temperaturas cercanas a los 0 grados.

«Fue muy emocionante estar en el podio con la bandera de Argentina y la de Río Negro», recordó sobre esa experiencia internacional que marcó un punto alto en su trayectoria.

Su vínculo con el agua comenzó a los cinco años, cuando sus padres decidieron enviarla a natación como una forma de seguridad, teniendo en cuenta la cercanía con el río Negro. «Para ellos era importante que yo supiera nadar, porque íbamos mucho al río en verano», contó. Con el tiempo, lo que empezó como una actividad preventiva se transformó en una vocación.

La deportista rionegrina combina entrenamientos en pileta y en el río Negro para competir en condiciones extremas. Foto: Marcelo Ochoa.

Se formó en el club Villa Congreso de Viedma, donde integró el equipo de natación y comenzó a competir en torneos provinciales desde categorías infantiles, pasando luego por las etapas de menor, cadete y juvenil. Durante esos años, su entrenamiento estuvo centrado en la pileta, hasta que a los 11 años decidió dar el salto a las aguas abiertas.

«Me acuerdo que estaba muy nerviosa, porque pasar de la pileta al río es algo muy grande. Pero fue una experiencia muy linda», relató sobre su primera participación en la tradicional competencia «puente a puente».

Ese cambio implicó adaptarse a un entorno completamente distinto. «En la pileta ya conocíamos todo, pero en el río hay corrientes, mareas y cambia todos los días», explicó. Con el tiempo, esa dificultad se transformó en motivación y terminó consolidando su perfil como nadadora de aguas abiertas.

Experiencia en todo el país, con el río Negro como punto de partida y regreso

A lo largo de su carrera compitió en distintos escenarios del país, como Necochea y San Pedro, e incluso en entornos naturales de mayor exigencia como el Glaciar Perito Moreno. Sin embargo, el río Negro sigue siendo su lugar de referencia. «Para mí el río de Viedma tiene algo especial, es único. Siento que ya soy parte del río y que el río es parte mío», afirmó.

Con 28 años, Iara Arias representa a Río Negro y a la Argentina en competencias internacionales de aguas heladas. Foto: Marcelo Ochoa.

Esa conexión también se refleja en su rutina de entrenamiento, que incluye sesiones durante todo el año, incluso en invierno. «El río nunca está igual, siempre cambia. Eso lo hace especial, pero también más desafiante», señaló.

En 2020 tuvo su primera experiencia internacional en el Mundial de Aguas Heladas en Eslovenia, donde integró la delegación argentina. «Sentía que llevaba a toda la gente de Viedma conmigo», recordó. Ese viaje fue un punto de inflexión en su carrera y la impulsó a seguir compitiendo a nivel internacional.

Cinco años más tarde, volvió a subirse a un podio mundial en Italia. Para poder viajar, contó con el apoyo de la comunidad local. «La gente me ayudó mucho, hice rifas, vendí comida. Se pusieron la 10», destacó.

Entre el alto rendimiento y la vocación: Iara Arias entrena, enseña y estudia en Viedma

Actualmente, a sus 28 años, Arias combina su carrera deportiva con el trabajo y el estudio. Se desempeña como profesora de natación en el club Villa Congreso y cursa el profesorado de Educación Física. Esta etapa implicó reorganizar sus tiempos y reducir la carga de entrenamiento.

Iara Arias combina su carrera deportiva con la enseñanza, dando clases de natación en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

En su recorrido, el acompañamiento familiar fue clave. «Siempre están conmigo, me acompañan a entrenar, incluso en invierno se quedan mirándome desde afuera para cuidarme», contó.

Más allá de los resultados, Arias pone el foco en el proceso. «Hay muchas cosas que no se ven, como el esfuerzo de entrenar, estudiar y organizarse. Todo lleva tiempo«, reflexionó. Y agregó: «Lo importante es superarse a uno mismo y seguir creciendo».

La nadadora de Viedma continúa proyectando su carrera en las aguas abiertas, con el objetivo de seguir representando a Río Negro y a la Argentina en competencias de alto nivel.