Se viene el Rally Regional en Roca: cómo están los campeonatos en cada categoría

El fin de semana hay acción en Roca por el Rally Regional.

Luego del lanzamiento oficial, la segunda fecha del Rally Regional llega con grandes expectativas a Roca. Tras la gran convocatoria de la jornada inaugural, cuando se anotaron 70 autos, la organización esperan contar con un número aproximado de 60 máquinas, cuando se cierren las inscripciones este miércoles por la noche.

El Regional tuvo un gran comienzo de temporada y apuesta a seguir por ese camino en la segunda fecha del calendario, que tendrá como sede central a Roca. En el lanzamiento oficial se dieron a conocer los detalles de la prueba que se disputará el fin de semana.

Mauro Debasa se impuso en la A6 en Cipolletti y lidera el certamen. (Andrés Maripe)

Cómo esta los campeonatos en cada categoría del Regional

El titular de la AVGR, Jorge Goyo Martínez, destacó en la presentación que “se armaron más autos en la zona y eso se notó en la fecha de Cipolletti, pero además faltaron algunos pilotos, que se comprometieron a volver en Roca, así que estamos bien”.

También se confirmó que en esta prueba se incorpora la Clase RC5 Light, ampliando las categorías del Regional para la presente temporada.

Facundo Sabas viene de un gran triunfo en Cipolletti. (Andrés Maripe)

El cronograma de la segunda fecha del Rally Regional

La actividad comenzará el viernes con la clásica largada simbólica, en Avenida Roca y 25 de Mayo; mientras que la acción en pista se pondrá en marcha el sábado a las 11:33, con el especial Cantera Estevez-Aeropuerto de Roca. Luego irá el parcial Ruta 6-Defensa Catini y estos parciales se repetirán para darle forma a la primera etapa.

La segunda etapa irá el domingo, con el tramo Mainqué-Camino Casa Rolán y luego seguirá con Cervantes-Cantera Gómez, que también serán recorridos en dos oportunidades.

Agustín Pistagnesi lidera en la Clase N1 con el Gol. (Andrés Maripe)

La PE 9 será en el Autódromo, a las 14:35, para cerrar la segunda fecha de un Rally Regional que promete emociones durante toda la temporada.

Los horarios del Rally Ciudad de General Roca

En la jornada inaugural se quedaron con la victoria: Fabricio D’Amico (A1), Mauro Debasa (A6), Claudio Astorga (A7), Facundo Sabas (A8 y ganador de la general), Agustín Pistagnesi (N1), Octavio Fernández (N2) y Federico Fernández (RC5). Todos buscarán consolidarse en lo más alto y dar otro paso firme en el inicio del año.