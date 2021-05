Podoroska fue eliminada en su debut en Roland Garros

La Peque Podoroska, quien en la pasada edición llegó a las semifinales de Roland Garros, quedó eliminada en su primera presentación en el clásico certamen que se juega en París. Gentileza.

La argentina Nadia Podoroska estuvo lejos de su mejor nivel y en apenas dos sets quedó eliminada de Roland Garros, al que llegó a semifinales en la pasada edición, después de perder con la suiza Belinda Bencic, quien la superó por un categórico 6-0 y 6-2.

Podoroska, quien en la previa al segundo Grand Slam de la temporada aseguró que no se sentía como candidata, no pudo hacer frente al juego de Bencic, quien fue una aplanadora y no tuvo problemas para sellar la cómoda victoria que la metió en una nueva ronda del certamen.

La Peque, quien el año última fue una de las revelaciones de Roland Garros, al que llegó hasta las semifinales después de superar la clasificación, nada pudo hacer en el primer set, donde no pudo ganar siquiera un set. En el segundo intentó cambiar la historia, pero no pudo.

Ayer, en el comienzo del certamen, Guido Pella ganó su primer partido y fue eliminado Juan I. Londero. Hoy, la única victoria fue la conseguida por Federico Delbonis, porque quedaron afuera tanto Francisco Cerúndolo como la Peque Podoroska.

Podorska no pudo hacer nada para evitar la derrota con Bencic, quien fue muy superior y avanzó a la segunda ronda en París. Gentileza.

La derrota en primera ronda perjudicará mucho a Podoroska en el ranking de la WTA, porque en este afamado certamen defendía muchos puntos. Terminó muy rápido su sueño en París.