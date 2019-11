Polémica en Las Grutas por su lanzamiento

Cuatro millones se invertirán para los eventos del lanzamiento de la temporada de Las Grutas. Los fondos surgirán del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), que solicitó una excepción al Concejo Deliberante para esa contratación directa.

El aval fue otorgado pero la bancada del JSRN y el radicalismo cuestionaron la escasa información. Y objetaron la convocatoria del periodista de espectáculos Jorge Rial, que recibirá casi un millón y medio del dinero en cuestión.

El resto del dinero - según informó el Emprotur- será para Los Palmeras (que recibirá 2 millones) y para alquilar un escenario (alrededor de $440.000).

“Rial realizará una visita el día del lanzamiento. Vendrá junto a su familia y por la noche participará de una cena en la que estarán también los artistas que integren la obra que se ponga en cartel en el destino. Venderemos tarjetas para los que quieran sumarse. Y acordamos 12 pautas de 15 segundos cada una ya sea en el programa Intrusos que sale por América y el portal de internet que posee y sus redes sociales” manifestó Walter Sequeira, titular de la Cámara de Comercio e integrante del organismo.

“Por los montos que se manejan en la TV, no es caro. Y creemos que aportará mucho a la difusión. Los fondos -agregó- partirán todos del Emprotur”. Confió que le pidieron aportes a la municipalidad y a la provincia. “Un millón y medio le solicitamos a la comuna y 2 millones a la provincia. Pero no sabemos cuánto terminará aportando cada una. Eso servirá para recuperar parte de lo invertido”, aseguró Sequeira.

Varios ediles plantearon objeciones. “El proyecto, que nos acercaron en la jornada previa a la sesión, no se especifica si todo sale del Ente o qué parte surge de aportes estatales. Eso no está discriminado” expresó Elizabeth Mereles, del JSRN. “En el caso de Rial, no se sabe si vale la pena esa inversión. Alegan que en temporadas anteriores ya se pautó con él por un monto menor”, agregó.

Por su parte el titular del Concejo Deliberante, Luís Esquivel aceptó mayormente el grueso de las contrataciones. “El Emprotur es quien decide en qué invierte lo que reciben de las tasas creadas. Y además sólo pueden gastar ese dinero en promoción”.