El productor ganadero debe convertirse en un excelente productor de pasto: una pastura bien manejada puede reducir un 70% el costo de producir carne

Dentro de los costos de alimentación para la actividad ganadera, si las pasturas son productivas y de calidad, estas resultan ser el alimento más barato. Cuando implantamos una pastura, tiene un costo por hectárea que hay que invertir. Cuanto mejor se maneje la pastura, más forraje produce por hectárea y por año. Por lo tanto, ese costo de implantación y mantenimiento se reparte entre más kilos producidos, se divide en mayor cantidad de años productivos y más barata es la ración.

Cuando me refiero a calidad, no significa que tengamos que implantar solo especies como puede ser la alfalfa, sino me refiero a cualquier especie con la mayor calidad posible en el momento de ser pastoreada, como por ejemplo cuando las plantas están en estado vegetativo.

Los vacunos son rumiantes que tienen la capacidad de digerir el forraje en el rumen. Su sistema digestivo es más eficiente que el de los monogástricos, lo que les permite digerir la fibra de los pastos. Cuanta más digestibilidad tenga ese forraje, mayor consumo y ganancia diaria de peso van a obtener.

Cómo producir mucho y buen forraje

Como primer paso para producir forraje, hay que implantar bien la pastura y luego hay que cuidarla para mantenerla productiva en el tiempo. Muchas veces uno ve a productores que invierten en una pastura y después, por descuido o ignorancia, realizan un mal manejo, que provoca su degradación en pocos años. A veces también las pérdidas se deben a factores climáticos frecuentes que hacen volcarse solo a la implantación de recursos anuales.

Muchas veces estas situaciones son las causas de abandonar la implantación de pasturas y recurrir solo a los verdeos y/o a la suplementación, ya que estos recursos son más fáciles de manejar y los resultados están más a la vista. Pero son más caros. Pudiendo implantar pasturas perennes, los verdeos se deben utilizar solo para tapar baches forrajeros en épocas en donde las pasturas tienen baja productividad, como lo es el invierno, pero la base forrajera debería estar cubierta en lo posible con pasturas perennes, y la suplementación a campo se la debe utilizar para cubrir baches de forraje y/o como recurso estratégico de engorde.

Ganadería pastoril en la Patagonia. Foto: Florencia Salto.

El engorde a corral o feedlot es otra cosa, y no refiero a él.

Para que una pastura tenga alta producción y calidad hay que considerar también el uso de fertilizaciones estratégicas dentro de su ciclo productivo. Y para que sea productiva y rentable, debe producir muchos kilos de materia seca por hectárea y por año y debe tener una alta persistencia en el tiempo, y para eso hay que cuidarla y manejarla bien.

En números: forraje bien manejado versus forraje mal manejado

Podemos ver que el costo por kilo ganado para la alfalfa mal manejada es de $819/kg ganado, en donde su persistencia y producción son para este ejemplo tres años y 4.000 kg MS/ha respectivamente, versus una alfalfa bien manejada cuyo costo es de $245,70/kg ganado con una persistencia de cinco años y una producción de materia seca de 8.000 kg/ha/año.

Para el caso de un verdeo de avena, los valores del costo/kg ganado son más altos, lo que demuestra que las pasturas perennes son el alimento más barato. A veces es complejo tomar la verdadera dimensión de la productividad de las pasturas, en especial cuando no se sabe manejarlas.

Para el caso del agropiro, que es una especie con una altísima persistencia si se maneja bien, el diferencial de costo por kilo ganado entre una pastura bien manejada versus una mal manejada es muy evidente y esto se debe no solo a su mayor producción de materia seca por hectárea, sino también a su alta persistencia.

Los cuadros presentados solo son ejemplos. Lo importante es comprender el impacto que tiene manejar bien o mal una pastura en la rentabilidad de negocio ganadero y de la empresa.

La pastura como eslabón de la ganadería

Es muy importante tener en cuenta la importancia de saber cómo pastorear las pasturas. Hay que saber manejar muy bien la frecuencia y la intensidad de pastoreo. Saber calcular el tiempo de ocupación o estadía. Saber calcular la cantidad de potreros o parcelas que hacen falta tener para respetar los descansos entre parcelas para lograr que las plantas puedan rebrotar lo más rápido posible en forma vigorosa. Saber determinar la materia seca disponible antes de entrar a pastorear la parcela o potrero. Tener en cuenta los programas de monitoreo de pasturas.

Es clave saber también la importancia de no sobrepastorear las pasturas o campos naturales, ya que hacerlo genera degradación de las especies valiosas, aparición de especies de bajo valor nutritivo, erosión, desertificación y baja producción ganadera.

Saber todo eso nos va a permitir lograr altas producciones tanto en la cría como en la invernada y mayores ganancias económicas. La producción ganadera va de la mano con la producción de pasto. Cuando las pasturas son más productivas y de mayor calidad, mayor producción ganadera (kilos de engorde y terneros) y renta económica se obtendrá.

Es importante tomar conciencia de que el productor ganadero debe convertirse en un excelente productor de pasto para lograr altas producciones y ganancias económicas.

CURSOS GANADEROS Con más de 40 años de experiencia, el ingeniero Emilio Vernet comparte conocimientos prácticos y estrategias para mejorar la productividad y eficiencia de tu rodeo.

Los cursos están pensados para ayudar en la toma de decisiones, a fin de mejorar los resultados de tu producción ganadera. Algunos son:

– Claves para una cría eficiente y rentable.

– Estrategias de suplementación para la recría a campo.

– Plan Integral para el control de las enfermedades venéreas.

– Puntos a tener en cuenta para mejorar los resultados de IATF.

Para acceder a los cursos y verlos cuantas veces quieras, ingresá AQUÍ.



(*) Ing. P.A. Emilio Vernet. Contacto: 11 3276-2189

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.