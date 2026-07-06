YPF Luz alcanzó a más de 8.000 beneficiarios con su Plan de Inversión Social

YPF Luz llegó a miles de beneficiarios con sus programas de inversión social.

YPF Luz, el brazo eléctrico y renovable de YPF, ejecutó más de 30 iniciativas en las ocho provincias donde mantiene operaciones durante el primer semestre de 2026. Las acciones del Plan de Inversión Social registraron un alcance directo de 8.000 personas.

Un total de 120 colaboradores de la firma energética sumaron más de 500 horas de labor voluntaria. Esta participación representa al 23% de la dotación de personal de la compañía orientada a tareas comunitarias.

El programa de generación de energía y vinculación incluyó tareas de acondicionamiento, pintura y refacción de espacios comunes en diferentes instituciones locales.

En el segmento ambiental se desarrollaron huertas pedagógicas en establecimientos educativos y tareas de forestación con especies nativas en áreas de reserva ecológica.

Las propuestas formativas abarcaron visitas guiadas y charlas técnicas en las instalaciones operativas del Parque Eólico Los Teros, el Complejo Generación Tucumán, el Complejo Manantiales Behr y la Central Dock Sud.

En Mendoza ya se llegó a 8.000 beneficiarios.

La empresa concretó además la donación de Ecopuntos en General Levalle, Lavalle, Las Heras, Azul e Iglesia. La medida de gestión de residuos abarca un impacto indirecto en 370.000 habitantes.

En articulación con la Fundación YPF, la empresa opera el Aula Móvil de Energía Argentina para la divulgación de contenidos sobre innovación y matrices energéticas a estudiantes y comunidades.

El Aula Móvil registró previamente el paso por las localidades mendocinas de Las Heras y Lavalle, donde contabilizó una asistencia de 1.200 participantes.

El cronograma oficial de la estructura pedagógica continuará en la localidad cordobesa de General Levalle el 11 y 12 de agosto.

Las actividades continuarán según el cronograma difundido.

Las actividades seguirán en Olavarría, provincia de Buenos Aires, durante el 8 y 9 de septiembre, para luego trasladarse a San Juan.

La permanencia en territorio sanjuanino se fijó en Barreal para el 22 y 23 de septiembre, y en Rodeo los días 24 y 25 del mismo mes.