Polémica en Allen por la suspensión de la jueza de Faltas

Paula Laino es la jueza de Faltas en Allen desde mayo de 2011. Foto gentileza AN Allen.

La suspensión de la jueza de Faltas de Allen desató una polémica en la ciudad con cruces políticos.

La abogada roquense Paula Laino que estaba a cargo del juzgado, fue suspendida por la intendenta Liliana Martín por “inconsistencias en los procesos y para revisar si el Juzgado de Faltas se tomó la atribución de condonar tasas lo cual es facultad del Concejo Deliberante”.

Por su parte la magistrada dialogó con RÍO NEGRO y aseguró que no se cometió ninguna falta grave y que desde hace años buscan motivos para destituirla.

Desde el Ejecutivo local informaron que se llevará a cabo una auditoria para comprobar si hubo estas inconsistencias, a partir de allí “se verán los procesos administrativos y posibles apercibimientos”.

“Si se comprueban las inconsistencias, se comenzará otro proceso de sumario que será evaluado por la Junta de Calificación y Disciplina”, detallaron.

Según explicaron entre los motivos está el no cobro de la estadía de los vehículos secuestrados por el municipio y secuestros "que llevan varios meses sin una resolución".

La abogada Laino manifestó a este diario que desde la gestión de Costa buscan su destitución. Martín fue la abogada del municipio en esos años.

Dijo que esta suspensión, “ni siquiera es por una falta grave, fue por una diferencia de opinión por una tasa y por un expediente que no tenía una resolución pero estaba dentro de los plazos legales para dictarla”.

Laino aseguró que “no se puede hablar de una irregularidad”.

“No me negué en ningún momento a entregar información del Juzgado de Faltas, el municipio podía haber pedido informes antes de llegar a una auditoria pero la intendenta nunca lo hizo”, señaló.

Desde la comuna comunicaron que todo el equipo de trabajo del juzgado fue suspendido con goce de sueldo. Además que el Juzgado de Faltas no brindará atención hasta el 1 de agosto.

“El 22 de julio me llamó la intendenta diciéndome que iba a tener una suspensión con goce de haberes por una investigación de estos dos expedientes pero no me dijo que se iba hacer una auditoria”, contó.

Mencionó que al día siguiente fue al juzgado y se encontró con un auditor y que estaban suspendiendo a todo su equipo de trabajo. “Los estaban sacando de manera intempestiva del Juzgado por estos dos expedientes, después Martín llamó al cuerpo de Legal y Técnica para notificarme y que me vaya”, detalló.

“La municipalidad hizo un destrato conmigo y con mi equipo, actuaron de manera intempestiva”, remarcó.

La abogada recordó que en febrero de 2012 la ex mandataria Costa había pedido al Concejo Deliberante una auditoria del juzgado pero los ediles rechazaron el planteo.

“Mi cargo siempre fue querido para un funcionario amigo a fines al gobierno de turno”, sostuvo la funcionaria.