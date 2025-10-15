Aceptó su responsabilidad en dos robos y cumplirá 3 años de prisión en Bariloche

Un hombre que cometió un robo en El Bolsón y otro en Bariloche, y que fue detenido luego de una arriesgada persecución vehicular, fue condenado a tres años de prisión efectiva tras aceptar su culpabilidad y la pena impuesta en un juicio abreviado.

La jueza Romina Martini homologó el “acuerdo pleno” entre las partes y chequeó el consentimiento libre del acusado, Nicolás Oses Garay, antes de dictar la condena. Dispuso que la pena fuera de cumplimiento efectivo porque el joven, de 26 años y domiciliado en Bariloche, tenía ya antecedentes por otros delitos contra la propiedad cometidos en 2018 y 2022.

Oses Garay participó en abril de 2023 junto a otros tres cómplices que ya están condenados de la tentativa de robo en una vivienda de El Bolsón, donde saltaron una reja y forzaron la puerta, pero huyeron cuando se activó la alarma.

Este año, en la noche del 31 de mayo, el imputado junto a otra persona aun no identificada violentó el ingreso a una casa ubicada en la zona oeste de Bariloche, de donde se llevaron algo más de 300 dólares.

Ese mismo día, un par de horas después, Oses Garay se desplazaba en un auto VW Bora por la avenida Piedrabuena, en el acceso este de Bariloche, cuando llamó la atención de los policías a cargo de un puesto de control. Uno de ellos se acercó a pedirle identificación, pero no acató la orden e inició una huida en la que burló otras barricadas policiales, realizó sobrepasos riesgosos a contramano y terminó por chocar un patrullero, antes de ser detenido. Ese tercer hecho le significó una causa por resistencia a la autoridad agravada.

El fiscal de El Bolsón José Luis Torchia reseñó los cargos y las pruebas, que incluyeron el relato de testigos y también el seguimiento del vehículo por cámaras de monitoreo. Mientras que el defensor particular, Manuel Mansilla aceptó las condiciones del acuerdo y la pena de prisión efectiva para su defendido.

La jueza Martini consideró válida la evidencia de los tres hechos presentada en el juicio abreviado y la responsabilidad de Oses Garay en cada uno. “Sugiero y espero que no lo haga nunca más” dijo, en referencia a la conducción temeraria del rodado, que puso en riesgo a policías y otros transeúntes.

Le preguntó al joven si aceptaba su responsabilidad en los hechos y el monto de la pena. Tras la respuesta afirmativa le comunicó su decisión de condenarlo a tres años de prisión efectiva.

El imputado cumplía prisión preventiva desde hace cuatro meses en una comisaría y la jueza dispuso su inmediato traslado al Penal III.