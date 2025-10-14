Encontraron el cuerpo de una joven en un pozo en Chaco: investigan una discusión previa y heridas en un acusado

El hallazgo del cuerpo de Gabriela Araci Barrios, de 20 años, conmocionó a la localidad Avia Terai en Chaco. La joven había sido vista por última vez el fin de semana y su desaparición había generado una intensa búsqueda. Su cuerpo fue encontrado dentro de un pozo cloacal en la vivienda de un hombre, quien permanece detenido e incomunicado.

Las primeras pericias apuntan a que Gabriela fue víctima de un femicidio. Según fuentes judiciales, el acusado presentaba heridas en las manos compatibles con un intento de defensa de la víctima, mientras que en las últimas horas se incorporaron audios que documentarían una discusión entre ambos antes del crimen.

Una búsqueda que terminó en tragedia

La desaparición de Gabriela fue denunciada por su madre, quien advirtió que la joven no había regresado a su casa después de salir durante la madrugada del domingo. Desde ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto, junto con la División de Búsqueda de Personas de la Policía del Chaco.

Un can adiestrado siguió el rastro de la joven hasta la vivienda del sospechoso, ubicada en el barrio Sur de Avia Terai. Allí, los investigadores encontraron una tapa de cemento que cubría un pozo cloacal. Al levantarla, descubrieron una bolsa de arpillera amarilla en cuyo interior se encontraba el cuerpo parcialmente desnudo de Gabriela Barrios.

El acusado tenía lesiones compatibles con un forcejeo

El principal sospechoso, conocido como “Huesa”, fue detenido horas antes del hallazgo. Según informaron fuentes policiales, presentaba heridas en las manos y brazos que podrían haber sido provocadas durante un intento de defensa por parte de la víctima. Estas lesiones se suman a las pruebas recolectadas en el lugar del crimen, donde se secuestraron cuatro cuchillos, prendas de vestir con manchas que serían de sangre, un mantel, una radio portátil y una motocicleta RX 150 cc.

Todos los elementos fueron enviados a la Policía Científica para su análisis, con el objetivo de determinar su relación con el hecho investigado.

Una discusión grabada podría ser clave

Entre las pruebas que evalúa el fiscal Soto se encuentran audios que registrarían una discusión entre Gabriela y el acusado pocas horas antes del crimen. Estos registros, obtenidos de un teléfono celular, podrían aportar información relevante sobre el contexto en el que se produjo la agresión.

Por el momento, la causa está caratulada como “supuesta desaparición de persona” hasta que se determine la responsabilidad penal del detenido. Sin embargo, todas las pruebas recabadas hasta ahora apuntan a un posible femicidio.

Conmoción en Avia Terai y reclamo de justicia

El crimen generó una profunda conmoción en Avia Terai, una localidad chaqueña situada en el cruce de las rutas nacionales 29 y 16. Vecinos y familiares se manifestaron frente a la comisaría local para exigir justicia y mantener viva la memoria de Gabriela Barrios. Durante las tareas periciales, hubo momentos de tensión e intentos de acercamiento a la vivienda del sospechoso, por lo que se montó un fuerte operativo policial para resguardar la zona.

La autopsia del cuerpo de Gabriela será realizada en el Instituto de Ciencias Forenses del Chaco (INCIFF), donde se determinará el mecanismo de muerte y se buscarán nuevas evidencias. Los investigadores esperan los resultados de los peritajes sobre los elementos secuestrados para avanzar en la causa.