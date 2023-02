Agresión en un boliche de Las Grutas: qué dijo el delegado municipal que denunció el ataque

La viralización de un video, donde se observa una grave agresión a un joven por parte de personal de seguridad de un local bailable y de la policía de Río Negro, terminó con la denuncia por parte del delegado municipal de Las Grutas, Damián Lavigne. Ante la situación, el funcionario brindó algunos detalles sobre el caso y apuntó contra los responsables del ataque. «La seguridad debería haber actuado con profesionalismo», dijo el representante de la ciudad costera en «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO.

«El sábado tomamos conocimiento del video e inmediatamente nos pusimos en contacto con el intendente. Inmediatamente, el Juzgado de Faltas N° 2 tomó intervención y se pidió la clausura preventiva del lugar», dijo Lavigne, quien confirmó que el boliche «Babilonia» permanece cerrado desde ayer.

El delegado municipal de Las Grutas también aprovechó el diálogo para aclarar algunas repercusiones que surgieron sobre el estado de salud de los jóvenes agredido, a partir de la golpiza que recibieron por parte de agentes de la policía de Río Negro y el personal de seguridad privada del local bailable.

«Entiendo que hasta anoche, no hubo denuncia de los damnificados. No hubo ingresos en los hospitales, todas las personas que han sido demoradas han tenido un control médico policial y no hay denuncia de lesiones graves«, indicó el referente.

Sobre el origen y la identidad del joven que recibió el ataque por la espalda, Lavigne aseguró que se trató de un turista y -hasta el momento- no han podido comunicarse con él. De todos modos, el delegado manifestó que pondrán todos los recursos «a su disposición».

«Si bien el personal policial tiene los datos, al estar en investigación, no se han difundido sus identidades. Sería una persona que no reside en Las Grutas y no realizó la denuncia por las lesiones», aseveró.

Respecto al ataque filmado, Lavigne reconoció que hay un hecho previo, pero consideró que no es motivo ni justificación para ese tipo de actuación. «Los responsables son parte del personal de control y permanencia -los denominados patovicas- y de la policía de Río Negro«, apuntó Lavigne.

En el video, vemos a una persona que se retira voluntariamente del local, con una problemática y se lo ataca por detrás. Es una actuación que no se puede dar, hay abuso de autoridad o «mal desempeño» de la función Damián Lavigne, delegado municipal de Las Grutas

A partir de los incidentes, el boliche Babilonia reconoció la agresión y despidió a los empleados de seguridad. En este sentido, el funcionario de la ciudad costera pidió que «se tomen las medidas necesarias» antes de la reapertura del lugar.

Escuchá al delegado municipal de Las Grutas, Damian Lavigne, en «Quién Dijo Verano», por RÍO NEGRO RADIO:

