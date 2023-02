Video: antes del brutal ataque en Las Grutas, ya habían filmado al patovica golpeando a un joven

Uno de los patovicas que se puede identificar durante la brutal agresión a un joven en un boliche de Las Grutas ya había protagonizado una situación similar. El hecho fue filmado y ocurrió antes que el video que se hizo viral, pero en otro local nocturno de la ciudad turística.

La agresión que se hizo viral este fin de semana, ocurrió en el boliche «Babilonia», que se encuentra en la tercera bajada, sobre la galería Casablanca, en el espacio que durante muchos años llevó el nombre de «Marnos».

En este hecho, al menos un policía golpea al turista por detrás y aseguran que otro joven terminó tirado boca abajo, sin reaccionar ante el intento de varios efectivos para que se levante. Los otros agresores son parte del personal de seguridad de Babilonia. Desde el local, que permanece cerrado, afirmaron que fueron despedidos.

Una agresión que se enlaza al caso de Fernando Báez Sosa

Ante la conmoción que generó la situación de violencia durante la noche del destino turístico y en el mismo día que se conocerá el veredicto contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, se conoció un nuevo video en el que se puede identificar claramente al menos a uno de los patovicas.

Este hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 29 de enero del 2021, en el parador de la quinta bajada (que actualmente se encuentra cerrado). Se puede observar como un joven es retirado por la fuerza mientras otro se aleja de la situación. El seguridad mencionado se acerca hasta él y lo golpea. Luego, se suman otros hombres.

La golpiza continúa en un sector más cerca de la playa, pero se puede escuchar a uno de los presentes que advierte: «le pegan en el piso».

Sobre este hecho anterior aún no hubo manifestaciones oficiales.

Sí se conoce que hay una investigación abierta por la agresión en Babilonia. El delegado municipal de Las Grutas, Damián Lavigne, confirmó la clausura preventiva del local y que, al menos hasta anoche, ninguno de los agredidos había hecho la denuncia.

«Si bien el personal policial tiene los datos, al estar en investigación, no se han difundido sus identidades. Sería una persona que no reside en Las Grutas y no realizó la denuncia por las lesiones», aseveró.