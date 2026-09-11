Alerta del FBI en Argentina: allanaron a un adolescente en Quilmes que planificaba un tiroteo escolar con ChatGPT

Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y agencias internacionales neutralizó un presunto ataque armado en el ámbito escolar. La investigación se inició a partir de un informe urgente emitido por el agregado jurídico del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el cual alertó que un adolescente de 15 años radicado en el partido bonaerense de Quilmes utilizaba inteligencia artificial (IA) para diseñar la logística de un tiroteo escolar.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, cuyos efectivos desplegaron tareas de ciberpatrullaje en fuentes abiertas e inteligencia de campo hasta localizar el domicilio del sospechoso.

El rol de ChatGPT y el aviso internacional

Según confirmó la fuerza de seguridad a través de un comunicado oficial, las actuaciones comenzaron el 19 de agosto pasado, tras detectarse una serie de intercambios sospechosos vinculados a un correo electrónico en la plataforma ChatGPT, administrada por la firma OpenAI.

En los registros aportados a la causa, el adolescente no solo manifestó de manera explícita su intención de cometer el delito —inicialmente planificada para 2027, aunque con intenciones manifiestas de anticiparla—, sino que utilizó el asistente virtual para consultar sobre la adquisición de indumentaria balística, armas y maniobras operativas.

«Detectamos la amenaza y actuamos antes de que pudiera convertirse en una tragedia», remarcaron voceros oficiales de la PFA sobre la efectividad de los filtros de vigilancia cruzada.

Allanamientos en Quilmes y secuestro de material táctico

Con los elementos de prueba recolectados por los peritos informáticos, la jueza Miriam Alcolcel, titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Quilmes, y el fiscal Walter Bruno, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenaron el allanamiento inmediato de la vivienda familiar.

Durante el registro del inmueble, el personal policial secuestró:

Dispositivos móviles: Dos teléfonos celulares para su apertura y peritaje forense.





Dos teléfonos celulares para su apertura y peritaje forense. Indumentaria operativa: Dos pares de guantes tácticos, un sombrero tipo piluso camuflado y gafas de protección de alta resistencia.





Dos pares de guantes tácticos, un sombrero tipo piluso camuflado y gafas de protección de alta resistencia. Ocultamiento de identidad: Dos pasamontañas balaclava (uno con diseño militar y otro con estampado de calavera).



La Justicia dispuso la notificación formal y citación de los progenitores junto al estudiante a la sede de la fiscalía interviniente, mientras la causa fue caratulada bajo la figura penal de intimidación pública, bajo estricta reserva de la identidad del adolescente.