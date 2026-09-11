Comienzan los 13° Juegos Suramericanos con la ceremonia de apertura en Rosario

Los Fan Fewste de los Juegos Suramericanos serán una de las atracciones con distintas actividades para el público.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se ponen en marcha con la ceremonia de apertura que se realizará, desde las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Los abanderados de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos serán Rubén Rézola (canotaje de velocidad) y Sofía Cairó (reciente campeona del mundo con las Leonas).

La actividad, además del desfile de las delegaciones, tendrá la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, en una propuesta musical con arreglos de Lito Vitale.

También, la celebración se extenderá más allá de los escenarios deportivos con cinco Fan Fest que se desplegarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos.

El acceso es gratuito, aunque cada predio tendrá una capacidad límite que se monitoreará con un código QR. Las competencias se transmitirán en vivo por televisión a través de TyC Sports y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y Panam Sports.

Argentina es la anfitriona y junto a Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela serán las delegaciones que competirán en los Juegos Suramericanos.

Cabe destacar que en algunas pruebas, además de medallas, habrá en juego clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela.

En esta edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.