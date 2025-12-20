Alerta en Neuquén: buscan a un sospechoso de homicidio con pedido de captura

La Policía de Neuquén solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Sergio Sebastián Herrera, conocido como “Checho”, quien posee una orden de detención vigente. Los detalles en esta nota.

Buscan en Neuquén a un hombre con pedido de captura por homicidio

Checho Herrera es buscado en Neuquén en el marco de una causa judicial por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según los datos oficiales, su último domicilio conocido se encuentra en el barrio Belén.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de manera inmediata con la Policía a través del 101 o a los teléfonos 299 4422821, 299 4424102 y 299 154017882, o bien acercarse a la comisaría más cercana.

Imputaron a uno de los acusados por matar desde una moto en Neuquén

Un hombre fue imputado por el homicidio de Nelson Aníbal Pino, ocurrido la semana pasada en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, tras una audiencia de formulación de cargos realizada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. El acusado se presentó el jueves por la tarde de manera voluntaria ante la Justicia, acompañado por su abogado, y quedó detenido con prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscal Guadalupe Inaudi sostuvo que el imputado actuó en conjunto con otro hombre que continúa prófugo. Según la acusación, ambos participaron en un ataque armado perpetrado desde una motocicleta, desde la cual efectuaron disparos hacia la vivienda donde se encontraba la víctima.