Viajaba en colectivo con más de 5 kilos de droga en Neuquén: admitió el hecho e irá a prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a un hombre a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización. La sentencia quedó firme tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

La resolución fue dictada por el juez Ernesto Sebastián, en una audiencia realizada por videoconferencia. El imputado aceptó de manera expresa y voluntaria los términos del acuerdo, que incluyó la pena de prisión, una multa económica, el decomiso de bienes y la destrucción de la droga secuestrada.

El hecho investigado

Según se acreditó en la causa, el acusado transportaba más de cinco kilos de marihuana y cerca de 200 gramos de cocaína cuando fue interceptado el 11 de marzo de 2020. Viajaba en un colectivo que se trasladaba desde la localidad de Plottier hacia Junín de los Andes, ambas en la provincia de Neuquén.

La droga estaba acondicionada de manera compatible con su comercialización. La marihuana se encontraba distribuida en siete paquetes rectangulares tipo “panes”, envueltos en cinta de nylon marrón. Dos de ellos eran transportados dentro de un bolso de mano y los restantes ocultos entre sus prendas. En tanto, la cocaína estaba guardada en un envoltorio de nylon blanco, también escondido en su ropa.

Transporte con fines de comercialización

El tribunal consideró probado que las sustancias no estaban destinadas al consumo personal. La cantidad, el modo de acondicionamiento y el contexto del traslado permitieron encuadrar la conducta como transporte de estupefacientes con fines de comercialización, delito previsto en el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737.

Durante la audiencia, el juez detalló que el material secuestrado iba a ser distribuido en la ciudad de Junín de los Andes y localidades cercanas. Esta hipótesis fue sostenida por la investigación desarrollada en la etapa de instrucción, que incluyó seguimientos, vigilancias, registros fotográficos, filmaciones e intervenciones telefónicas.

El valor de las pericias telefónicas

Uno de los elementos centrales valorados por el Tribunal fueron las transcripciones de comunicaciones telefónicas incorporadas al expediente. En esas conversaciones, el imputado hacía referencia directa a la venta de drogas, mencionando precios, cantidades y puntos de encuentro.

Entre los diálogos analizados, se registraron pedidos de marihuana y cocaína, referencias a “faso”, “merca” y “gilada”, y menciones a precios por gramo y por volumen. Para el juez, estas comunicaciones resultaron determinantes para acreditar la finalidad de comercialización del estupefaciente transportado.

Resultados químicos

Las pericias químicas confirmaron la naturaleza de las sustancias incautadas. El Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina determinó que la marihuana secuestrada alcanzaba un peso superior a los 4.700 gramos y que la cocaína tenía una capacidad tóxica estimada en más de 1.500 dosis de 100 miligramos.

Además, Gendarmería Nacional realizó estudios complementarios para cuantificar el nivel de THC de la cannabis incautada. Los informes técnicos fueron considerados concluyentes y no fueron cuestionados por las partes.

La pena y sus fundamentos

Al momento de analizar la pena, el Tribunal tuvo en cuenta la edad del imputado, su situación personal y social, los antecedentes registrados y las circunstancias en las que se cometió el hecho. En ese marco, consideró razonable la pena acordada de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La condena incluyó además una multa de 45 unidades fijas, el pago de las costas del proceso y las accesorias legales correspondientes. El juez remarcó que el monto de la pena se ajusta a la gravedad del delito y a la normativa vigente en materia de tráfico de estupefacientes.

Detención y ejecución de la pena

En la misma resolución, el Tribunal dispuso la inmediata detención del condenado, quien se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal V, en la localidad de Senillosa. También se dio intervención a la Secretaría de Ejecución Penal para el cómputo de la pena y el seguimiento de su cumplimiento.

La sentencia fue notificada a las partes, al establecimiento penitenciario y al Registro Nacional de Reincidencia, dejando constancia de que quedó firme y consentida el mismo día de su dictado.

Decomisos y destrucción de la droga

Como parte de la condena, el Tribunal ordenó la destrucción de todo el material estupefaciente secuestrado. Asimismo, dispuso el decomiso de los teléfonos celulares utilizados, del dinero incautado —previa deducción de la multa y la tasa de justicia— y de otros elementos vinculados al delito.

Estas medidas se adoptaron en cumplimiento de lo previsto por la Ley 23.737 y el Código Penal, con el objetivo de impedir que los bienes relacionados con el tráfico de drogas vuelvan a circular.

Una causa con derivaciones pendientes

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que el hombre registra otra causa en trámite ante el Juzgado Federal de Zapala, vinculada a hechos de similar calificación legal. En ese expediente, se prevé solicitar la acumulación de penas, conforme lo establece el artículo 58 del Código Penal.

De este modo, la condena dictada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén podría tener impacto en la situación procesal futura del imputado, una vez que se avance en la resolución de ese segundo proceso judicial.