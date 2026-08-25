Lo condenaron a 6 años de prisión por abusar de una niña de su entorno en San Martín de los Andes

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Martín de los Andes. La Justicia determinó que los hechos ocurrieron entre marzo y diciembre de 2024, tanto en la vivienda que compartían como durante un viaje familiar.

La condena fue impuesta tras el juicio de determinación de pena realizado la semana pasada. El acusado fue declarado responsable de abuso sexual simple agravado por tratarse de una víctima menor de 18 años y por el aprovechamiento de una convivencia preexistente.

La fiscalía había pedido una pena mayor

El fiscal Hernán Scordo sostuvo durante la audiencia que el delito contempla una pena de entre tres y diez años de prisión. Por la extensión del daño, la reiteración de los hechos durante diez meses y los antecedentes del acusado, solicitó una pena de ocho años.

Además, pidió revocar una condena anterior de tres años de prisión condicional que el hombre había recibido en 2021 por otro abuso sexual simple agravado. La fiscalía pretendía unificar ambas sanciones en una pena única de 11 años de prisión efectiva.

“Pedimos revocar esta condicionalidad y unificar la condena en una sola de 11 años de prisión efectiva”, planteó Scordo. El pedido contó con la adhesión del defensor de la Niñez y Adolescencia.

La Justicia fijó seis años de prisión efectiva

El tribunal, integrado por Juan Pablo Balderrama, Maximiliano Bagnat y Leticia Lorenzo, resolvió por unanimidad imponer cinco años de prisión efectiva por el hecho juzgado.

Luego, esa pena fue unificada con la condena anterior y el monto final quedó establecido en seis años de prisión efectiva.

La resolución fue adoptada tras analizar la pena correspondiente al nuevo delito y los antecedentes condenatorios del acusado.