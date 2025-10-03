“Pequeño J” y la audiencia clave para la extradición desde Perú por el triple femicidio

El Poder Judicial de Perú lleva a cabo hoy, viernes 3 de octubre, una audiencia crucial para definir el futuro de Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. La sesión está a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca y determinará si el sospechoso deberá enfrentar la detención preventiva, un paso fundamental para concretar su posterior extradición a la Argentina.

«Pequeño J» fue capturado por agentes policiales en Pucusana, cuando intentaba ingresar a Lima huyendo de la justicia argentina. Su presencia en la audiencia es obligatoria, y en ella se le informarán los motivos exactos de su detención y los derechos que le asisten en el proceso.

Según la normativa procesal peruana, a Valverde Victoriano también se le comunicará en esta instancia la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada. De aceptar este procedimiento, el sospechoso consentiría ser enviado directamente a la Argentina para enfrentar a la justicia de ese país por los crímenes que se le imputan.

Arribó al país Matías Ozorio, uno de los acusados por el triple femicidio de Varela

Matías Ozorio, señalado como coautor del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, arribó al aeropuerto de El Palomar cerca de la medianoche de este viernes, procedente de Lima. El acusado fue trasladado en un operativo de alto nivel en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, bajo fuerte custodia de agentes de Interpol, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense, tras su captura en Perú junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

El fiscal de Homicidios, Adrián Arribas, esperaba tomarle declaración indagatoria a Ozorio durante la mañana del viernes, dado que es considerado un coautor clave en la investigación. Sin embargo, la audiencia, que se extendió por unos 40 minutos, concluyó sin avances significativos. El imputado se negó a prestar declaración ante el fiscal, ejerciendo su derecho a guardar silencio.

Tras la negativa a declarar en esta primera instancia procesal, Ozorio quedó bajo la representación de una defensora oficial, quien será la encargada de llevar adelante su estrategia legal durante el proceso. Se trata de un revés inicial para los investigadores, quienes buscan consolidar el rol de Ozorio en el brutal asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela.

El traslado de Ozorio marca un paso significativo en la causa, mientras la Justicia argentina espera novedades desde Perú respecto a la situación de «Pequeño J», el presunto autor intelectual. El fiscal Arribas ya había anticipado que el próximo paso en la causa es la apertura de los teléfonos celulares secuestrados, una medida crucial de la que se espera obtener información determinante sobre la red criminal detrás del triple femicidio.