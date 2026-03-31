Allanamientos en Neuquén por robo calificado dejan tres demorados y armas secuestradas

Efectivos de la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo de Neuquén llevaron adelante una serie de allanamientos con resultados positivos en la zona de la Meseta capitalina. Las diligencias, que comenzaron minutos después de las 07:00 de este martes, se enmarcan en una investigación por tentativa de robo calificado bajo la supervisión de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén. El despliegue policial contó con la irrupción estratégica del área UESPO y la cobertura de seguridad del DSM.

Secuestro de armas y detenciones en el primer domicilio

Durante el primer procedimiento realizado en el sector de Parque Industrial, los uniformados identificaron a un hombre de 37 años y a un menor de edad. En el registro del inmueble, la policía logró secuestrar un revólver calibre 22 cargado, abundante cartuchería del mismo calibre y una motocicleta que se encontraba desarmada. Ante el hallazgo, el sujeto mayor de edad fue demorado por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que el menor quedó bajo resguardo de una familiar.

En uno de los lugares se encontró una moto.

Operativo en la zona de Comisaría 20°

En la misma franja horaria, un segundo joven de 18 años, quien estaría directamente vinculado a la causa judicial, fue interceptado por los efectivos y trasladado a la sede policial.

Los investigadores de las zonas Sureste y Suroeste trabajaron de manera conjunta para establecer la conexión de los demorados con los hechos de inseguridad denunciados recientemente en la jurisdicción, recolectando pruebas clave para el avance del expediente.

Parte de las municiones secuestradas.

Hallazgo de una pistola Bersa y prendas probatorias

El segundo allanamiento permitió la identificación de cuatro personas y el secuestro de elementos de interés para la causa, tales como prendas de vestir y un casco, los cuales habrían sido utilizados durante el intento de robo. Además, el personal policial incautó una pistola Bersa Thunder calibre 380 con sus respectivos cargadores y municiones, lo que derivó en la demora de un joven de 20 años que fue puesto a disposición de la justicia.

Finalmente, todos los elementos secuestrados y las personas demoradas fueron trasladados a la Comisaría 16° para completar las diligencias de rigor. Con estos operativos, la Policía de Neuquén busca desarticular bandas dedicadas a robos bajo modalidad calificada en la zona oeste y la meseta, reforzando la seguridad en sectores críticos de la capital provincial.