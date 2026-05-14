El Banco Central le gira utilidades al Tesoro Nacional por $ 24,5 billones

El Banco Central le transfirió al Tesoro Nacional $ 24,5 billones en concepto de dividendos de 2025 que serán aplicados para recomprar deuda y reforzar la cuenta propia en la autoridad monetaria.

El movimiento de un bolsillo a otro dentro del mismo Estado nacional sirve como forma de asistir al Tesoro sin una emisión directa y le otorga mayor margen de maniobra para próximas licitaciones en pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó cómo serán asignados los fondos

1) Constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA por la suma de $ 6 billones.

2) Aplicación de $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del BCRA por un total estimado de US$ 21.700 millones en valor nominal original.

“Esta operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PIB”, afirmó Caputo.

El ministro resaltó que “se trata de otro paso en la recomposición del balance del BCRA iniciada en diciembre de 2023, y contribuye a revertir el profundo deterioro generado durante las gestiones kirchneristas”.

“Vale recordar que las Letras Intransferibles se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales”, señaló el ministro.

El funcionario hace alusión a momentos en que a cambio de estas letras se tomaban los dólares del Banco Central para cubrir el déficit o pagar deuda.

Caputo subrayó que “esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del BCRA, al reemplazar un activo líquido y valioso por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de US$11.000 millones”.

El economista Gabriel Caamaño cuestionó la medida: “Hay que cortar con la contabilidad creativa y ser consistente”, lanzó en un posteo.

“Si las LI (letras intransferibles) eran un simple asiento contable ilíquido en el BCE del BCRA, y por eso lo descapitalizaron, cancelarlas contra otro asiento contable, como lo son el giro de utilidades devengadas (no realizadas), no mejora el balance del BCRA y tampoco reduce la deuda consolidada (Tesoro+BCRA) que es la relevante”, argumentó el economista.

Añadió que “de hecho el propio BCRA considera los giros de utilidades devengadas como una fuente de financiamiento monetario al Tesoro”.

“En la medida que esa operación se compensa con otra contractiva, como la cancelación de las LI o la constitución de un depósito del Tesoro en el BCRA, el efecto final es neutro. Esto es así siempre y cuando los pesos del depósito en cuestión no se usen para otra cosa que no sean operaciones con el propio BCRA”, concluyó.

Este último apunte implica que si de la cuenta del Tesoro en el BCRA esos salen para pagar próximos vencimientos (por ejemplo en un roll over menor a 100% en una licitación) se transformarán en una emisión monetaria contradiciendo el discurso oficial de “no emisión”.