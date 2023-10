Amenaza de bomba en Aeroparque: rehabilitaron un sector, no se informaron demoras en vuelos a Neuquén, Bariloche y San Martín de los Andes

Una amenaza de bomba en el Aeroparque Jorge Newbery obligó a evacuar a los pasajeros que se disponían a viajar, mientras que algunos vuelos fueron derivados y otros habrían sido cancelados.

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajó en el lugar y descartó la presencia de artefactos explosivos. Por el momento no se informaron demoras en vuelos a la región,

Según se informó, cuatro de los vuelos se derivaron a la provincia de Mendoza y evacuaron la zona del preembarque, mientras que en el lugar trabajaba personal especializado.

En tanto, se supo que el último vuelo salió hacia San Juan a las 9.15 y evalúan derivar algunos aterrizajes al Aeropuerto de Ezeiza.

Desde el Aeroparque le informaron al sitio Noticias Argentinas que se trataron de amenazas no específicas, es decir, que no apuntan a ningún vuelo en particular.

«Ocurrieron otras dos amenazas, en las aerolíneas JetSmart y FlyBondi, pero, al no tratarse de algún vuelo característico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria evacuó todo el preembarque nacional«, detallaron.

«Todos los pasajeros que están afuera van a ser chequeados uno por uno, por ende, los vuelos que estaban por despegar se van a demorar un rato», explicaron.

Acerca de los vuelos demorados, advirtieron que serán restablecidos cuando finalice el operativo.