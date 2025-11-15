Veredicto unánime por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco: el jurado declaró culpable a los Sena

En medio de una fuerte expectativa en Chaco, el jurado declaró culpable a la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Después de un debate que se extendió por más de 24 horas, se alcanzó un veredicto definitivo sobre los siete acusados.

Las autoridades judiciales convocaron a una nueva audiencia pasadas las 15 horas, momento en que el tribunal leyó su resolución. La lectura confirmó las principales hipótesis de la fiscalía y la querella, al dictaminar la culpabilidad de los acusados centrales.

César Sena, la expareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también recibieron un veredicto de culpabilidad en carácter de partícipes primarios del mismo delito, estableciendo la responsabilidad de la cúpula familiar.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski. Foto Archivo.

Condenas por encubrimiento y un proceso que se extendió

El veredicto determinó, además, la responsabilidad penal de otros acusados. Gustavo Obregón y Fabiana González resultaron culpables del delito de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo resultó culpable de encubrimiento simple.

Por su parte, el jurado declaró no culpable a Griselda Reynoso, que quedó en libertad. La resolución se esperaba originalmente el viernes por la noche, pero la complejidad del caso obligó al tribunal a resolver un receso y continuar la deliberación durante el sábado.

Fuentes judiciales explicaron que en casos tan complejos con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, la extensión del debate resulta normal. Previo a la deliberación, la jueza técnica Dolly Fernández leyó al jurado una sinopsis de lo ocurrido y describió las distintas opciones de veredicto para cada imputado.

La Justicia estableció que el tribunal popular requiere un mínimo de dos horas para debatir y que el resultado final debe ser unánime.

El fin del juicio llegó tras casi dos semanas de audiencias donde el tribunal popular escuchó testimonios, analizó pruebas materiales y observó cruces entre las partes. Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado pidió la condena de los principales acusados.

Bogado centró su exposición en la conflictiva relación entre Cecilia y los Sena. Además, sostuvo que existió una maniobra deliberada para manipular y engañar a la víctima.

Cecilia Strzyzowski. Foto: gentileza.

La defensa: Negación y denuncias de manipulación política

El fiscal reconstruyó el contexto de violencia y los últimos días de la víctima, un relato que respaldó con mensajes, testimonios y pericias. En sus palabras, la joven “creía que iba a ser feliz con César Sena”, pero “lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas”, afirmó.

Los imputados, a lo largo del proceso, buscaron desligarse de las graves acusaciones. Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y sostuvo ante el jurado: “No tuve absolutamente nada que ver”. También relató su trayectoria social y los orígenes del barrio que lleva su nombre.

Marcela Acuña, por su parte, admitió haber intentado proteger a su hijo, un accionar que reconoció “como mamá”. Sin embargo, reiteró su inocencia respecto del crimen.

Horas antes de la lectura del veredicto, la dirigente piquetera solicitó la intervención del Poder Judicial chaqueño, al denunciar manipulación política en la causa que la implica.

La mujer manifestó su compromiso de seguir luchando por sus compañeros, incluso si el tribunal la condenaba. Además, reiteró su deseo de una intervención judicial “por el desastre que hicieron con esta causa”, pidiendo que el caso no siente una jurisprudencia.

César Sena optó por guardar silencio hasta el final del proceso, dejando que la decisión recaiga exclusivamente en el jurado popular.