Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Bullrich celebró la condena contra los Sena y denunció su «poder feudal» en Chaco

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró este sábado la condena unánime contra la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La funcionaria fue enfática al afirmar que “se hizo justicia”. Calificó el veredicto como “claro y ejemplar”.

Bullrich recordó su visita al barrio de los Sena y reiteró su fuerte crítica a su dominio territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, sostuvo la ministra.

La funcionaria también remarcó la brutalidad del crimen. A Cecilia Strzyzowski la “asesinaron y la quemaron durante horas”, afirmó Bullrich. Sostuvo que los Sena creyeron que “la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”, pero sentenció: “No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 15, 2025

El veredicto unánime contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La fuerte reacción política de la ministra se difundió después de que el jurado popular en Chaco alcanzara un veredicto definitivo contra los siete acusados, tras más de 24 horas de deliberación. Las autoridades judiciales leyeron la resolución que confirmó las principales hipótesis de la fiscalía.

Los Sena fueron declarados culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. (Foto: Gentileza).

César Sena, expareja de la víctima y autor material, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también recibieron un veredicto de culpabilidad en carácter de partícipes primarios del mismo delito. La responsabilidad de la cúpula familiar quedó a la vista.

El veredicto determinó, además, la responsabilidad penal de otros acusados. Gustavo Obregón y Fabiana González resultaron culpables del delito de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo resultó culpable de encubrimiento simple. Por su parte, el jurado declaró no culpable a Griselda Reynoso, que quedó en libertad.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: proceso judicial, la defensa y la extensión de la deliberación

La lectura de la sentencia se demoró hasta el sábado, ya que la complejidad del proceso y la cantidad de imputados obligaron al tribunal a extender la deliberación durante más de un día. La resolución original se esperaba la noche del viernes. Fuentes judiciales indicaron que, dado el volumen de testimonios y pruebas, esta extensión resulta habitual. La ley establece que el jurado popular debe alcanzar la unanimidad.

La emoción de la familia de Cecilia Strzyzowski tras la condena a los Sena. (Foto: Infobae).

El juicio llegó a su fin tras casi catorce días de audiencias. En ese período, el tribunal popular escuchó numerosas declaraciones, analizó el material probatorio y observó los cruces de argumentos entre las partes. Durante la etapa de alegatos, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado solicitó la condena para los principales acusados, destacando la conflictiva relación que Cecilia mantenía con el clan Sena.

El fiscal argumentó que el entorno familiar diseñó una maniobra deliberada para engañar a la víctima. Bogado aseguró que la joven “creía que iba a ser feliz con César Sena”, pero que se encontró con “las personas equivocadas”.

En contraste, los imputados buscaron desvincularse de las graves imputaciones. Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y declaró: “No tuve absolutamente nada que ver”.

Marcela Acuña, por su parte, reconoció un intento de proteger a su hijo, justificando su actuar “como mamá”. Sin embargo, Acuña insistió en su inocencia respecto del femicidio y solicitó la intervención judicial, denunciando una supuesta manipulación política de la causa.

César Sena, el principal condenado, eligió mantener silencio a lo largo de todo el proceso.