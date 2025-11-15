Desarticularon una banda narco vinculada al clan de «Mameluco» Villalba: secuestraron casi U$S 500 mil

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda narco vinculada al clan de «Mameluco» Villalba. En una serie de operativos, detuvieron a ocho personas y secuestraron una considerable cantidad de drogas, armamento y casi medio millón de dólares.

Los procedimientos fueron impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional y tuvieron lugar en diversos puntos del partido bonaerense de San Martín.

La investigación se inició como desprendimiento del operativo «Droga Salvaje» de febrero de 2022, que había logrado desarticular a la banda de los «Villalba» y que había sido acusada de distribuir pasta base contaminada con fentanilo, causando la muerte de 24 personas.

A pesar de la condena de 27 años que cumple «Mameluco» Villalba desde 2018, los indicios apuntaban a un rearme de la organización.

Según las pesquisas encomendadas por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, se detectó que nuevos integrantes habían tomado el control de la estructura. Estos mismos individuos habrían sido responsables de un video de febrero de 2023, en el que se amenazaba a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En 2024, la organización se había fortalecido en San Martín, expandiendo sus actividades a la venta de drogas y al lavado de activos.

Secuestraron droga, un arsenal y medio millón de dólares

Entre los elementos incautados se destacan 490 mil dólares que se encontraban ocultos en cajas de seguridad bancarias. Los efectivos de la PFA también secuestraron 7,5 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, casi 10 kilos de marihuana y 95 dosis de Tusi.

Además, los efectivos federales descubrieron un arsenal oculto en una rejilla de desagüe, que incluía cinco pistolas 9 mm, tres revólveres calibre .38 Special y .44 Magnum con numeración limada, junto con cargadores y municiones.

Asimismo, se incautaron $14.683.500, tres chalecos antibalas, equipamiento táctico policial, automóviles, motocicletas con pedido de secuestro, máquinas termoselladoras, contadoras de billetes y teléfonos celulares, entre otros elementos.

Se estima que efectuaron una inversión de aproximadamente 1.400 millones de pesos en una reconocida empresa constructora local. La primera parte del operativo culminó con la interceptación de dos vehículos en el centro de San Martín, donde se detuvo a dos hombres y una mujer realizando un intercambio de bolsos con 10 millones de pesos de la venta de estupefacientes.

Posteriormente, se identificaron cinco domicilios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, Hurlingham y San Martín, utilizados para fraccionar y acopiar la droga; además de seis puntos de venta en la vía pública en los barrios Villa 18, Curita y Puerta 8.

En siete allanamientos y otros tres procedimientos en la vía pública tuvieron como resultado la detención de tres hombres y dos mujeres.

En total, el operativo concluyó con ocho personas detenidas, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal N° 2 de San Martín por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).