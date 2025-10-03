ESCUCHÁ RN RADIO
Buscan intensamente a un hombre de 47 años en Roca: es un paciente de Salud Mental

Las autoridades informaron que padece esquizofrenia y solicitaron información urgente para encontralo.

Redacción

Por Redacción

La Policía de Río Negro emitió una solicitud de búsqueda para Ignacio Andrés Guidi, de 47 años, quien fue visto por última vez el miércoles 2 de octubre a las 18:44 horas. Informaron que es un paciente de Salud Mental y necesitan encontrarlo de manera urgente.

En el parte policial informaron que el hombre padece «esquizofrenia y ataques de violencia«. Su desaparición se dio cuando se retiró del nosocomio local y ahora desconocen su ubicación actual.

Buscan a un paciente de Salud Mental en Roca: datos del hombre de 47 años

La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Guidi, cuyas características son:

  • Edad: 47 años.
  • Cabello: Canoso blanco con cresta y rapado en ambos lados.
  • Señas particulares: Posee una cicatriz en la frente y un hematoma en el ojo izquierdo.
  • Vestimenta al momento de su desaparición:
    • Bermuda color celeste.
    • Camisa manga corta.
    • Se encontraba descalzo.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la búsqueda y solicitaron que ante cualquier información que pueda ser útil para su localización, se comuniquen o se acerquen a:

  • Unidad Preventora – Comisaría 31° Gral. Roca
  • Línea de Emergencias 911.
  • Unidad Policial más cercana.

