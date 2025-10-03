Buscan intensamente a un hombre de 47 años en Roca: es un paciente de Salud Mental

La Policía de Río Negro emitió una solicitud de búsqueda para Ignacio Andrés Guidi, de 47 años, quien fue visto por última vez el miércoles 2 de octubre a las 18:44 horas. Informaron que es un paciente de Salud Mental y necesitan encontrarlo de manera urgente.

En el parte policial informaron que el hombre padece «esquizofrenia y ataques de violencia«. Su desaparición se dio cuando se retiró del nosocomio local y ahora desconocen su ubicación actual.

Buscan a un paciente de Salud Mental en Roca: datos del hombre de 47 años

La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Guidi, cuyas características son:

Edad: 47 años.

47 años. Cabello: Canoso blanco con cresta y rapado en ambos lados.

Canoso blanco con cresta y rapado en ambos lados. Señas particulares: Posee una cicatriz en la frente y un hematoma en el ojo izquierdo .

Posee una y un . Vestimenta al momento de su desaparición: Bermuda color celeste. Camisa manga corta. Se encontraba descalzo .



Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la búsqueda y solicitaron que ante cualquier información que pueda ser útil para su localización, se comuniquen o se acerquen a: