Armas y bidones con combustible: detuvieron a un exempleado municipal de Chubut acusado de atacar a la familia del intendente

El voraz incendio de una vivienda en Alto Río Senguer derivó en una investigación judicial que apunta a un exempleado municipal. La casa pertenecía al abuelo materno del intendente Miguel Mongilardi, don Emiliano Estuardo, y fue destruida por completo durante la madrugada del último domingo.

Los peritajes realizados tras el siniestro concluyeron que el fuego no se inició de manera accidental. A partir de esa hipótesis, la Justicia avanzó con medidas para identificar al presunto autor del ataque y ordenó un allanamiento en la localidad.

Incendio en Alto Río Senguer: qué hallaron en la casa del sospechoso

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Islas Malvinas, los investigadores secuestraron tres fusiles, un arma de puño, seis bidones plásticos con restos de combustible y dos celulares.

Según informaron medios locales, los elementos encontrados podrían resultar relevantes para determinar si existe una vinculación entre el sospechoso y el incendio.

La vivienda de don Emiliano Estuardo, abuelo del intendente de Alto Río Senguer, fue destruida por un incendio que los peritos consideran intencional.

La principal hipótesis de la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Sarmiento sostiene que el atacante habría roto una ventana para arrojar combustible al interior de la casa. Esa maniobra habría provocado una rápida expansión de las llamas y pérdidas materiales totales.

Aunque no trascendió si la víctima estaba dentro de la vivienda cuando comenzó el fuego, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

Las medidas judiciales tras el ataque al familiar del intendente

Los teléfonos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos. Los investigadores buscan determinar si contienen registros que permitan reconstruir la planificación del hecho.

Una de las armas secuestradas durante el procedimiento.

De acuerdo con medios locales, el sospechoso se desempeñó como empleado municipal durante la gestión anterior. Hasta el momento no se formularon cargos y la causa continúa en etapa investigativa.

En paralelo, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una prohibición de acercamiento por 30 días para proteger al intendente y a los integrantes de su grupo familiar. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para establecer el mótivo del ataque y determinar la responsabilidad del sospechoso.