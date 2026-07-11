Asesinaron a un hombre en Chubut y su pareja quedó detenida como principal sospechosa

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este viernes en Esquel y la principal sospechosa es su pareja, que quedó detenida. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut el hombre murió tras sufrir una herida en el cuello.

El hecho se conoció a las 3.54, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado que alertaba sobre un hombre descompensado en una vivienda. Al llegar, efectivos de la Comisaría Segunda encontraron a la víctima con escasos signos vitales.

Fiscalía de Chubut calificó el caso como homicidio agravado por el vínculo

Pocos minutos después, personal del Hospital Zonal Esquel confirmó el fallecimiento. La víctima fue identificada como Nelson Walter Ayilef Millapán.

En la vivienda también estaba la pareja de la víctima y, de acuerdo con la investigación preliminar, distintos indicios llevaron a los investigadores a señalarla como la principal sospechosa.

Efectivos de la Comisaría Segunda de Esquel intervinieron en el hecho.

Durante la madrugada se presentaron en el lugar el fiscal Ezequiel Forti y el funcionario fiscal Julián Forti, quienes ordenaron allanamientos, el secuestro de elementos de interés para la causa, la requisa personal de la mujer y su detención.

Qué antecedentes analiza la Fiscalía antes de la audiencia de imputación

La Fiscalía adelantó que el hecho será investigado de manera provisoria como homicidio agravado por el vínculo, una figura contemplada entre las penas más severas del Código Penal.

Además el MPF incorporó un informe que menciona una denuncia reciente realizada por un familiar de la mujer por un presunto episodio de lesiones con arma blanca. También indicó que había sido señalada en otra investigación por homicidio por un presunto entorpecimiento de la pesquisa y el ocultamiento de cuchillos.

La audiencia de control de detención y de formalización de la investigación fue fijada para este sabado a las 15. La Fiscalía expondrá la imputación y solicitará las medidas cautelares. Se comunicó que el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito acompaña a los familiares de Millapán durante el proceso judicial.