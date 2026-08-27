Alergias de primavera: consejos para prevenir y aliviar sus síntomas 

¿Empezaste a estornudar más de lo normal? La llegada de la primavera puede ser la respuesta.

Con el cambio de estación, aumenta la presencia de polen en el ambiente y, para muchas personas, esto significa la aparición o el aumento de síntomas de alergia. Estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en los ojos y lagrimeo son algunas de las manifestaciones más habituales.

Si bien estos síntomas pueden resultar molestos, existen algunas medidas sencillas que pueden ayudar a reducir la exposición a los alérgenos y prevenir su aparición.

Algunos consejos para esta primavera

Ventilá la casa preferentemente temprano por la mañana o después de una lluvia, cuando la concentración de polen suele ser menor.

Evitá frotarte los ojos, ya que esto puede aumentar la irritación y la picazón.

Al volver a casa, lavate la cara y el cabello para eliminar restos de polen que pueden haber quedado adheridos durante el día.

Mantené limpios los ambientes, especialmente dormitorios y espacios donde pasás más tiempo.

Ante la presencia de síntomas persistentes o intensos, es importante consultar con un profesional de la salud. Antes de automedicarte, consultá al farmacéutico, quien puede orientarte sobre las opciones disponibles y cuándo es necesario realizar una consulta médica.

La primavera puede disfrutarse plenamente: conocer los factores que desencadenan las alergias y adoptar pequeños hábitos de prevención puede hacer una gran diferencia.