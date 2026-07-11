Un conductor atropelló a un inspector de tránsito en Bariloche y se dio a la fuga

Los agentes de tránsito de la Municipalidad de Bariloche realizan controles en horario diurno y nocturno. Archivo/imagen ilustrativa

El conductor de un vehículo, cuyas características no se informaron para no entorpecer la investigación, atropelló esta madrugada a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Bariloche en la avenida 12 de Octubre, para evitar un control, y se dio a la fuga dejando al agente lesionado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el empleado municipal sufrió una fractura de nariz, según confirmó la Municipalidad que destacó que no reviste gravedad.

El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la avenida 12 de Octubre a metros de la intersección con la calle Quaglia, a unos 100 metros del puerto San Carlos, donde la Municipalidad había montado su operativo de control vehicular y de alcoholemia habitual durante los fines de semana.

Según informó el municipio un agente de la subsecretaría de Tránsito fue embestido por un vehículo y el conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia al inspector. Más adelante dejó abandonado el vehículo y escapó del lugar.

Las cámaras de seguridad de la zona serán analizadas por la Fiscalía para determinar la dinámica del siniestro y características del automovilista. Hasta el momento no se dio a conocer ningún detalle.

Tras el hecho, el intendente Walter Cortés expresó públicamente «su más enérgico repudio» a la situación de violencia al volante y destacó que «pese a la gravedad del episodio, el trabajador municipal sufrió una fractura de nariz, encontrándose fuera de peligro y recibiendo la atención médica correspondiente».

Los controles vehiculares y testeos de alcoholemia se profundizan en Bariloche cada fin de semana, en lugares aleatorios, y siempre se registran casos positivos de alcohol al volante. El último fin de semana el resultado de los controles fue de 15 alcoholemias positivas.

El informe estadístico de la Municipalidad arrojó que en el primer semestre del año unos 374 conductores fueron infraccionados por alcoholemia positiva, lo que significó el 6% del total de vehículos fiscalizados en ese período.