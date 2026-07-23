La Velada del Año 6 | Gastón Edul pelea contra un periodista de España: a qué hora es, los combates clave y cómo verla en vivo desde Argentina

El fenómeno global del streaming vuelve a paralizar el ecosistema digital. Este sábado 25 de julio, el estadio La Cartuja de Sevilla será la sede de La Velada del Año 6, el evento de boxeo de celebridades organizado por el streamer español Ibai Llanos que promete romper récords de audiencia en todo el planeta.

Con 80.000 entradas agotadas en cuestión de minutos y una grilla con fuerte presencia albiceleste en el cuadrilátero, la expectación en nuestro país es absoluta. A continuación, te presentamos la guía completa para seguir la cobertura minuto a minuto.

Todo lo que debes saber de la Velada del Año 6: combates, horarios y cómo disfrutarlo desde Argentina

El evento está programado para comenzar a las 19:00 (hora de España). Debido a la diferencia horaria, los fanáticos en la Argentina podrán conectarse desde temprano para seguir el show:

Inicio de la transmisión en Argentina: 14:00 horas .

. Duración estimada: se prevé una jornada maratónica de entre 6 y 7 horas continuas de entretenimiento, combates y música en vivo, extendiéndose hasta pasadas las 21:00 de nuestro país.

¿Cómo ver online y gratis desde Argentina la Velada del Año 6?

La transmisión del evento será 100% gratuita y en alta definición a través de las plataformas oficiales del organizador:

Twitch: en el canal oficial de Ibai Llanos ( twitch.tv/ibai ).

en el canal oficial de Ibai Llanos ( ). YouTube: a través del canal oficial de YouTube de Ibai Llanos.

Para evitar interrupciones o caídas en la señal por la saturación masiva de servidores que suele registrar este evento (que supera los 3 millones de espectadores en simultáneo), se recomienda abrir la transmisión minutos antes de las 14:00 y mantener fija la calidad de video en 720p o 1080p.

Los 10 combates estelares: la legión argentina busca la gloria

La sexta edición se destaca por la histórica rivalidad deportiva entre Latinoamérica y España, con cruces de altísimo voltaje tras la reciente final del Mundial:

Gastón Edul (Arg) vs. Edu Aguirre (Esp): El periodista de la Scaloneta en TyC Sports frente al polemista de El Chiringuito. Lit Killah (Arg) vs. Kidd Keo (Esp): Duelo de potencias de la música urbana. Angie Velasco (Arg) vs. Alondrissa (PR): Choque de influencers y amigas que prometen no guardarse nada. Gero Arias (Arg) vs. Viruzz (Esp): El argentino que sueña con los JJ.OO. 2028 se mide sin casco contra el experimentado peleador español. Plex (Esp) vs. Fernanfloo (Sal): Duelo de campeones invictos del evento. IlloJuan (Esp) vs. TheGrefg (Esp): La batalla de pesos pesados de la creación de contenido en España. Roro (Esp) vs. Samy Rivers (Mex): Choque de gigantes entre la reina del lifestyle y la mexicana más popular. Fabiana Sevillana (Esp) vs. La Parce (Col): Duelo de estrellas de TikTok. Clersss (Esp) vs. Natalia MX (Mex): España vs. México en la categoría femenina. Marta Díaz (Esp) vs. Tatiana Kaer (Esp): Duelo andaluz de alto impacto emocional.

Récord de shows musicales confirmados para la Velada del Año 6

Además del boxeo, la jornada funcionará como un festival musical de escala internacional. Entre pelea y pelea, subirán al escenario: