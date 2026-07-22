Encontraron muerto a un hombre dentro de un auto en Fernández Oro: investigan si participó de un robo en Cipolletti

Personal policial y peritos realizaron las primeras diligencias en el lugar donde apareció el vehículo con la víctima fatal. Foto: Emiliano Ortiz

Un hombre fue encontrado muerto esta mañana dentro de un automóvil en la colectora de la Ruta Nacional 22, a la altura de la calle 1° de Mayo, en Fernández Oro. Personal de la comisaría 26 preservó la escena mientras Criminalística iniciaba las primeras pericias y la Fiscalía avanzaba con la investigación.

Las primeras informaciones indican que la víctima habría tenido participación, durante la mañana, en un hecho delictivo registrado en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti. Sin embargo, esa posible vinculación todavía es materia de investigación y las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso.

Posible relación con un hecho previo

Los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas trabajaban hasta minutos antes en una vivienda del barrio Rincón Lindo, donde alrededor de las 6 de la mañana dos personas habrían ingresado a una casa y fueron heridas con un arma de fuego por uno de sus ocupantes. Ambos escaparon del lugar.

Poco después se conoció el hallazgo del joven fallecido en Fernández Oro. Ahora la Fiscalía busca determinar en qué circunstancias ocurrieron ambos episodios y si la persona encontrada sin vida es una de las que huyó tras el hecho registrado en Cipolletti.

El caso -por el momento- se investiga bajo un estricto hermetismo. Se espera que las diligencias en marcha, ayuden a esclarecer lo ocurrido en el Alto Valle.