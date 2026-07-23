Atención si circulas por Ruta 67: hasta qué hora habrá complicaciones en la zona de Vaca Muerta este jueves 23  y por qué

Este jueves 23 de julio se desarrollará un operativo especial para trasladar dos estructuras de gran porte vinculadas a la actividad petrolera en Vaca Muerta.

Las piezas a transportar corresponden a virolas destinadas a tanques de almacenamiento utilizados por el sector petrolero. El operativo estará a cargo de Servicios Petroleros Uribe S.A. (SPUSA), con el acompañamiento de personal especializado, vehículos guía y efectivos policiales.

Debido a que el recorrido atravesará la localidad de Añelo y otras rutas estratégicas para la industria hidrocarburífera, las autoridades y la empresa encargada recomendaron a los conductores prever demoras y posibles restricciones en la circulación.

Los detalles del operativo en Vaca Muerta

Según se informó, las estructuras serán movilizadas mediante dos carretones especiales que, junto con la carga, alcanzan un ancho cercano a los 10 metros, lo que obliga a implementar medidas especiales de seguridad vial durante todo el trayecto.

La maniobra comenzará a las 8:15 y se extenderá hasta aproximadamente las 19, afectando distintos tramos viales entre Plaza Huincul y el yacimiento Rincón de Aranda.

El convoy iniciará su recorrido desde el predio de Tornería El Pampeano, en Plaza Huincul. Desde allí avanzará por la Ruta Nacional 22 en dirección a Challacó, continuará por un camino interno y luego tomará la Ruta Provincial 17.

Posteriormente, atravesará la zona de los diques Portezuelo Grande y Portezuelo Chico, donde deberá desplazarse a muy baja velocidad debido a las características del camino y al tamaño de la carga transportada.

Luego seguirá por la Ruta Provincial 17 hasta llegar a Añelo. En esa localidad realizará un giro hacia la Ruta Provincial 7 para posteriormente reincorporarse a la Ruta Provincial 17 y continuar viaje. La última parte del recorrido se realizará por la Ruta Provincial 8, desde donde el transporte accederá finalmente al yacimiento Rincón de Aranda, destino final de las estructuras.

Piden extremar la precaución a la hora de circular por los sectores mencionados

Desde la organización del operativo solicitaron a quienes deban transitar por las rutas involucradas que respeten las indicaciones del personal de seguridad y prevean tiempos de viaje más extensos de lo habitual. También recomendaron circular con extrema precaución debido a las dimensiones de la carga y a las posibles interrupciones temporales del tránsito.