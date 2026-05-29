Cómo hacer un minestrone genovés: el paso a paso de una receta que nunca sale mal
Una sopa de vegetales con pesto y pan recién horneado es todo lo que el cuerpo necesita para un día fresco. La sugerencia es de @ximena_saenz
Lista de Ingredientes
aceite de oliva: 2 cdas.
zanahorias: 2
cebolla morada: 1
ramas de apio: 1
ajo: 4 dientes
porotos alubia cocidos: 2 tazas
acelga: c/n
caldo de pollo o vegetal hirviendo: 1 litro
PARA EL PESTO: --
albahaca: c/n
ajo: a gusto
nueces: a gusto
queso rallado: a gusto
aceite de oliva: c/n
Preparación
1. Calentar el aceite de oliva en una cacerola grande y sofreír lentamente las zanahorias, la cebolla, el ajo y el apio hasta que estén tiernos.
2. Agregar el caldo y los porotos pre-cocidos. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos.
3. Para hacer el pesto poner ajo y nueces en un mortero. Machacar hasta que sea una pasta. Agregar las hojas de albahaca limpias y seguir machacando. Por último añadir el queso rallado y el aceite de oliva.
4. Añadir las hojas de acelga y cocinar un rato más.
5. Servir la sopa y agregar una cucharada de pesto al plato; debería tener un color verde intenso. Servir caliente con una tostada de pan de masa madre.
