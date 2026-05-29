Cómo hacer un minestrone genovés: el paso a paso de una receta que nunca sale mal

Una sopa de vegetales con pesto y pan recién horneado es todo lo que el cuerpo necesita para un día fresco. La sugerencia es de @ximena_saenz

Por Redacción

Lista de Ingredientes

aceite de oliva: 2 cdas.

zanahorias: 2

cebolla morada: 1

ramas de apio: 1

ajo: 4 dientes

porotos alubia cocidos: 2 tazas

acelga: c/n

caldo de pollo o vegetal hirviendo: 1 litro

PARA EL PESTO: --

albahaca: c/n

ajo: a gusto

nueces: a gusto

queso rallado: a gusto

aceite de oliva: c/n

Preparación


1. Calentar el aceite de oliva en una cacerola grande y sofreír lentamente las zanahorias, la cebolla, el ajo y el apio hasta que estén tiernos.

2. Agregar el caldo y los porotos pre-cocidos. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos.

3. Para hacer el pesto poner ajo y nueces en un mortero. Machacar hasta que sea una pasta. Agregar las hojas de albahaca limpias y seguir machacando. Por último añadir el queso rallado y el aceite de oliva.

4. Añadir las hojas de acelga y cocinar un rato más.

5. Servir la sopa y agregar una cucharada de pesto al plato; debería tener un color verde intenso. Servir caliente con una tostada de pan de masa madre.


