Atacaron a piedrazos a su vecina en el norte de Neuquén: «No es la primera vez que pasa»

Un hombre y una mujer fueron formalizados esta semana por la fiscal Natalia Rivera por haber agredido a piedrazos a una mujer en el norte de Neuquén. El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre, en el paraje «Tierras Blancas», en cercanías de Los Miches.

El contexto de violencia no es nuevo. Diario RÍO NEGRO dialogó con la familia afectada y detalló que «no es la primera vez que pasa». Según detallaron, el vecino tuvo otros actos de violencia, aunque nunca en el grado denunciado recientemente.

Durante la audiencia, Rivera solicitó la imposición de medidas de coerción para los acusados, con el fin de evitar que el conflicto se agrave.

La fiscalía sostiene que el origen del ataque es una disputa por los límites de un campo. Según lo relevado por este medio, la posición del alambrado divisor y el paso de los animales sería uno de los desencadenantes.

El acto en concreto involucra a la pareja agresora que arrojó piedras no solo a su vecina hiriéndola, sino también a un vehículo.

«Nosotros no estamos conforme con las medidas de la justicia, no sirven, es imposible que no se crucen porque viven al lado y además, tiraron piedras la camioneta familiar causando daños y de eso nadie se va a hacer cargo», contó uno de los damnificados a este medio.

Animales pastando y en el fondo, el alambrado que divide las propiedades.

Fiscalía investiga al menos dos hechos

Según la fiscal del caso, son dos los actos acreditados a las personas denunciadas. El primero del 2 de marzo en el que el imputado se acercó a un trabajador que realizaba tareas en el alambrado y lo amenazó de muerte para que se retirara. El hombre corrió y abandonó el trabajo.

El segundo y más reciente hecho fue el denunciado el pasado 6 de septiembre, cuando pasado el mediodía los acusados, arrojaron piedras a un hombre y una mujer que son familiares suyos, mientras estos reparaban el alambrado del campo. Las víctimas se refugiaron en una camioneta Toyota, pero los agresores continuaron arrojando piedras, provocando daños en el parabrisas y la luneta del vehículo.

Como consecuencia de la agresión, la camioneta sufrió daños materiales y una de las víctimas, la mujer, presentó un cuadro de presión arterial elevada, según detalló la fiscal.

Por este hecho, fueron acusados de daño en concurso ideal con lesiones leves, en calidad de coautores. Por el primer evento lo fueron por el delito de coacción.

Como medida cautelar, la fiscal solicitó la prohibición de que los imputados ejerzan cualquier acto de perturbación o violencia contra las víctimas, así como la prohibición de ingresar al potrero en disputa, según los límites actuales.

“La cercanía de las viviendas hace imposible imponer una prohibición de acercamiento, pero se puede establecer que ninguno de los involucrados ingrese al potrero según los límites vigentes”, puntualizó la fiscal Rivera.

El juez de garantías Eduardo Egea respaldó la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas. El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.