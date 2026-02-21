Sigue grave la niña que recibió un tiro en la cabeza en un presunto ajuste de cuentas en Roca

La niña fue operada de urgencia en el hospital de Roca, donde permanece internada. (foto de archivo)

Tras una ráfaga de detonaciones, vecinos de la calle Perito Moreno al 3300 de Roca escucharon gritos desgarradores. Segundos después, observaron a una mujer que sostenía, a una de sus hijas inconsciente. La nena estaba ensangrentada y el padre buscaba, desesperado, ayuda. Un vehículo se detuvo y trasladó a la niña hasta el hospital de Roca, donde la internaron porque había recibido un proyectil en la cabeza, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).



La pequeña continuaba internada esta noche de sábado tras la cirugía a la que fue sometida de urgencia. Por el momento no hay sospechosos detenidos.

No fue la única lesionada. Una hermana pequeña sufrió lesiones leves en un brazo por el roce de una bala y fue atendida en el hospital local. Ya estaba fuera de peligro, afirmaron desde el MPF.

La fiscalía de turno trabaja, con el auxilio del personal policial, en tratar de identificar al autor o los autores del ataque a balazos contra la vivienda, donde se encontraba las niñas, junto a sus padres. El hecho ocurrió alrededor de las 19 del viernes.

Desde la fiscalía comunicaron esta noche de viernes que la Brigada de Investigaciones y policías habían recolectado testimonios de posibles testigos. También, hicieron allanamientos. Sin embargo, no revelaron el resultado de esas diligencias.

Solo comentaron que no podían dar más información para no entorpecer la investigación preliminar en marcha. Por eso, por el momento, todo es provisorio.

Posible ajuste de cuentas: una de las hipótesis preliminares

De manera oficial no se informó la motivación del ataque a tiros contra la vivienda. Tampoco datos sobre el o los sospechosos. Una de las hipótesis que circulan es que el ataque a tiros tiene su origen en un presunto ajuste de cuentas.

Infobae publicó este sábado -sin citar ninguna fuente- que en una inspección del domicilio baleado, los peritos probablemente de Criminalística hallaron varias manchas de sangre en e interior de la casa y varios impactos de proyectiles en la puerta y en las paredes.

La sospecha es que el agresor usó un arma calibre 9 milímetros, según los casquillos encontrados en el lugar.

Un vecino, ubicado sobre Cardenales al 1400, relató que, tras escuchar cerca de diez detonaciones, salió de su domicilio y observó gritos provenientes de la vivienda atacada. Al ingresar, vio a su vecina sosteniendo en brazos a su hija, que sangraba profusamente en el rostro, mientras el padre de la menor detenía un taxi para llevarla al hospital.

Según Infobae, los investigadores revisaron cámaras de seguridad ubicadas en la zona, que registraron un Volkswagen blanco con varios ocupantes, desde el cual se ejecutaron supuestamente los tiros.

Indicó que un hermano de las niñas lesionadas informó presuntamente a las autoridades que días antes había tenido altercados y recibido amenazas de una familia y de un joven de esa zona de Roca. Pero se trata de una información que no fue confirmada de manera oficial. En la página oficial de la Policía de Río Negro no había información sobre el hecho.