Buscan a un adolescente en Cipolletti: desapareció en las 1200 viviendas

Un adolescente desapareció esta tarde en Cipolletti. Se trata de Joaquín Liuqui, de 16 años. Según explicaron, se retiró de su domicilio durante la tarde y desde ese momento, se desconoce su paradero. Su familia pide ayuda para poder encontrarlo.

Según detallaron allegados, el joven tuvo una discusión con su madre esta tarde, por lo que decidió retirarse de su domicilio y se desconoce su paradero. El hecho ocurrió en el barrio Villarino, también conocido como 1200 viviendas de Cipolletti.

«Hoy entre las tres y media, y las cuatro de la tarde discutió con su mamá. Ella le quitó el teléfono y él agarró una mochila con ropa y se fue», describieron.

Buscan intensamente al joven de Cipolletti. Foto: Gentileza.

Amigos comentaron que «no se sabe nada de él, estuvieron buscándolo los compañeros junto con profes y mamás de los chicos y no todavía no podemos dar con su paradero».

Explicaron que el joven vestía una campera negra con capucha, pantalón corto, zapatillas negras y llevaba una mochila verde.

Además, aseguraron que ya se radicó la denuncia en la comisaría. Su familia solicitó que en caso de tener información sobre el paradero del adolescente, comunicarse a la comisaría más cercana o al 2996155614.