Arrojó armas en el patio de un vecino durante un allanamiento en Cipolletti y lo imputaron por tenencia ilegal

La fiscal adjunta Yesica Montenegro formuló cargos contra un hombre como presunto coautor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, tras un procedimiento judicial realizado en una vivienda del barrio Anai Mapu.

La jueza de garantías Rita Lucía avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal y dispuso la apertura de la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

El procedimiento y el secuestro de las armas

De acuerdo con la teoría del caso expuesta durante la audiencia, el hecho ocurrió el 1° de junio de 2026, alrededor de la 1:25 de la madrugada, durante un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle 17 de Julio al 1500.

Al notar el arribo del personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales —que actuaba con orden judicial—, el imputado y otras dos personas intentaron deshacerse de dos armas arrojándolas hacia el patio de una vivienda lindera.

Con la autorización expresa del vecino, los efectivos ingresaron al terreno contiguo y secuestraron un revólver calibre 22 y un arma de fuego tipo carabina calibre 22, cuya numeración estaba parcialmente cubierta con cinta.

Los peritajes posteriores realizados por el Gabinete de Criminalística confirmaron que ambas armas se encontraban aptas para efectuar disparos.

La audiencia y los próximos pasos

Para sustentar la imputación, la fiscalía incorporó el acta del procedimiento policial, el informe pericial y los certificados oficiales que acreditan que ninguno de los tres involucrados cuenta con autorización legal para la tenencia o portación de armas de fuego.

Por su parte, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard no se opuso a la formulación de cargos, aunque señaló que, a su criterio, no quedó suficientemente claro el hecho atribuido a su asistido.

Al cierre de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la reprogramación de la instancia judicial respecto de los otros dos sospechosos, quienes habían sido debidamente notificados pero no comparecieron ante el tribunal.