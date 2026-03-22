Fin de semana largo en Río Negro: qué buscan en los controles sobre rutas y terminales de Bariloche y El Bolsón

Operativo policial con controles en rutas y accesos de Bariloche y El Bolsón para reforzar la prevención del delito.

Un amplio operativo de seguridad se despliega en la región andina de Río Negro con controles simultáneos en Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y El Foyel. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad provincial con el objetivo de reforzar la prevención del delito en zonas de alto tránsito.

El dispositivo incluye presencia policial en rutas, accesos estratégicos y espacios de circulación masiva, como la terminal de ómnibus. La iniciativa apunta a incrementar la visibilidad de los controles y generar mayor seguridad tanto para residentes como para turistas.

Controles en accesos y rutas

Los procedimientos se concentran en puntos clave de ingreso y egreso a las localidades, donde se realizan inspecciones de vehículos y verificación de documentación. En estos controles, el personal policial revisa el estado de los rodados y detecta posibles irregularidades.

El trabajo coordinado permite identificar desde infracciones menores hasta situaciones más complejas, como pedidos de secuestro o transporte ilegal. La presencia de móviles y efectivos en cada punto busca fortalecer el control territorial.

Participación de áreas especializadas

En el operativo intervienen distintas divisiones de la Policía de Río Negro, entre ellas el Departamento Sustracción de Automotores, la División Toxicomanía, la Sección Canes y el Cuerpo de Seguridad Vial.

Cada área aporta recursos específicos: mientras Automotores se enfoca en la identificación de vehículos, Toxicomanía y Canes trabajan en la detección de sustancias ilegales mediante inspecciones en baúles, equipajes y cargas.

Foco en la terminal de ómnibus

Uno de los puntos centrales del operativo es la terminal de colectivos, donde se intensifican los controles sobre pasajeros y encomiendas. Allí, los perros entrenados recorren bolsos y sectores de carga en busca de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolla de manera dinámica para evitar demoras, pero con un control exhaustivo que permite anticipar posibles maniobras delictivas vinculadas al transporte de drogas.

Prevención y presencia en la vía pública

En paralelo, el Cuerpo de Seguridad Vial refuerza su presencia en rutas y accesos, supervisando la circulación y el cumplimiento de las normas de tránsito. Los controles alcanzan a conductores particulares, transporte público y vehículos de carga.

Desde la fuerza destacaron que el despliegue busca sostener una política de prevención con acciones visibles y constantes, combinando tecnología, recursos humanos y coordinación entre áreas.

Objetivo: mayor seguridad en la región

Para las autoridades provinciales, el operativo refleja una estrategia integral para cubrir distintos frentes de manera simultánea. La articulación entre divisiones permite ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la detección de delitos.

Con controles activos en múltiples puntos, la medida apunta a generar un efecto disuasivo y fortalecer la sensación de seguridad en la región andina, especialmente en zonas con alto flujo de circulación.