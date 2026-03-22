Desarticularon un kiosco narco: dos detenidos por venta de drogas tras alerta en app Neuquén Te Cuida

Elementos secuestrados durante el allanamiento en Neuquén: droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares vinculados a la causa.

Un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de drogas en Neuquén capital, tras una investigación iniciada por una denuncia vecinal. El procedimiento culminó con dos personas detenidas, una imputada y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa.

La intervención fue llevada adelante por la Policía del Neuquén luego de varias semanas de tareas investigativas que confirmaron la comercialización de drogas en un domicilio de la ciudad. La pesquisa se originó a partir de un aviso realizado mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”.

Investigación iniciada por vecinos

El caso comenzó el 12 de febrero, cuando vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos en la intersección de calles 1º de Enero y Coronel E. Racedo. A partir de esa información, los efectivos iniciaron tareas de vigilancia y seguimiento.

Con el paso de los días, los investigadores lograron constatar un flujo constante de personas que ingresaban y salían del inmueble, principalmente durante la tarde y la noche, lo que reforzó la hipótesis de venta de estupefacientes.

Además, se detectó que los ocupantes utilizaban cámaras de videovigilancia para monitorear el entorno, lo que dificultó el trabajo policial.

Allanamiento y secuestro de droga

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada y se extendió durante aproximadamente cuatro horas y permitió confirmar el funcionamiento de la boca de expendio.

Durante el operativo se secuestraron 106 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 34 gramos, otros 13 gramos en estado semicompacto y un envoltorio con cannabis sativa.

También se incautaron 715.100 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la comercialización, recortes de nylon con restos de droga y una réplica de arma de fuego de aire comprimido.

Detenidos e imputación

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron detenidos y un tercero quedó imputado en la causa. Según la investigación, en el domicilio residían una pareja joven, de 27 años, y la madre del masculino, de 43, quienes estarían vinculados a la venta de estupefacientes.

La actividad ilícita se intensificaba en horarios vespertinos y nocturnos, generando preocupación entre los vecinos del sector por el constante movimiento y posibles conflictos asociados.

Destacan el rol de la app

Desde la Policía destacaron que el operativo fue posible gracias a la colaboración ciudadana canalizada a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”, herramienta que permite realizar denuncias anónimas.

En ese sentido, remarcaron la importancia de este tipo de aportes para detectar y prevenir delitos en los barrios, especialmente en casos de narcomenudeo.