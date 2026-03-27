Caos en pleno centro de Roca: intento de motín y amplio operativo policial en la Comisaría Tercera

Un intento de motín con aparente toma de rehenes se desató este viernes por la tarde en la Comisaría Tercera de Roca, lo que generó un amplio operativo policial y momentos de tensión en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió en la dependencia ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, donde efectivos policiales intervinieron para contener la situación. Como parte del operativo, el tránsito en los alrededores fue interrumpido y numerosos patrulleros se hicieron presentes en el lugar.

Según las primeras informaciones, durante el intento de motín se registró una toma de rehenes y una policía femenina resultó lesionada en la zona de la vista, lo que elevó la preocupación entre las autoridades.

Cerca de las 19.30, varios curiosos comenzaron a acercarse al lugar, mientras se desplegaba un importante cordón de seguridad para evitar incidentes y facilitar el accionar de las fuerzas.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el origen del motín ni sobre el estado de los presuntos rehenes, aunque el operativo continuaba en desarrollo.

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