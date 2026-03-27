Chocó a una moto, escapó y dejó un herido sobre la Ruta 22 en Roca: qué se sabe del conductor fugado

El jueves, la Ruta 22 se convirtió en el escenario de varios siniestros viales, uno de ellos ocurrió a la altura de Roca y dejó como resultado: un motociclista herido y un gran operativo policial.

Según la información brindada, un vehículo que circulaba por la vía nacional impactó a una moto y en lugar de detenerse, se dio a la fuga. La persona herida fue trasladado al hospital local.

Choque y fuga en la Ruta 22: qué se sabe del conductor del auto

El siniestro vial ocurrió en horas de la noche a la altura de la Ruta 22 y el predio del Jockey Club de Roca.

Según la información brindada, un motociclista que se encontraba circulando por la zona fue atropellado por un vehículo que habría realizado una mala maniobra de giro. El conductor del vehículo, tras protagonizar el choque, se dio a la fuga y dejó a la persona herida en el lugar.

Otros automovilistas que notaron la situación, pidieron la asistencia de personal policial y una ambulancia que llegó a los breves minutos para trasladar al herido. Si bien se desconoce cuál es su estado de salud actual, trascendió que sufrió lesiones pero no correría riesgo de vida.

Respecto al fugado, fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el conductor pudo ser identificado y atrapado a los pocos minutos.