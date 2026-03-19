Investigarán a tres jueces laborales de Roca por supuestas presiones en una conciliación

Tres jueces de la Cámara Laboral Segunda de Roca enfrentarán un sumario disciplinario por una denuncia vinculada a presuntas presiones en una audiencia de conciliación en un caso laboral. La decisión la tomó ayer el Consejo de la Magistratura por mayoría, en línea con el dictamen del auditor judicial general, Juan Manuel Montoto, según informaron fuentes judiciales a Diario RÍO NEGRO.

El voto mayoritario estuvo integrado por los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López, y fue acompañado por el presidente del cuerpo, Ricardo Apcarian, quien ejerció el doble voto para desempatar. Ese bloque impulsó la apertura de la investigación contra María del Carmen Vicente, Juan Ambrosio Huenumilla y Daniela Perramón, quien había intervenido directamente en la instancia de conciliación, indicaron las fuentes consultadas.

Además, el Consejo designó como instructor sumariante al legislador Marcelo Szczygol, quien quedará a cargo de llevar adelante la investigación.

En minoría en la votación quedaron quienes propusieron archivar el caso: el juez de la Cámara Laboral Primera, Victorio Gerometta, y los representantes del Colegio de Abogados de Roca, Laura Fontana y Mariano Baraldi.

Sin postura unificada en el Colegio de Abogados de Roca

El Colegio de Abogados, sin embargo, no tuvo una posición unificada. El consejero Justo Epifano se desmarcó de ese bloque y votó en soledad por investigar únicamente a Perramón, destacaron las fuentes del Poder Judicial.

La sesión se desarrolló con la presencia de la propia jueza Daniela Perramón en el público, acompañada por Andrea Tormena, presidenta del Colegio de Magistrados.

El caso que llegó al Consejo se originó en un expediente laboral con perspectiva de género. La trabajadora fue llevada a una instancia de conciliación por su abogado, donde se alcanzó un acuerdo que luego fue homologado por la Cámara. Tiempo después, otro letrado denunció irregularidades en ese trámite y cuestionó cómo se había desarrollado la audiencia. A partir de esa presentación, el acuerdo fue revisado y finalmente anulado.

Ese recorrido es el que ahora quedó bajo la lupa del Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial, que ayer sesionó en Roca por primera vez en el año y con la presidencia de Ricardo Apcarian, titular del STJ durante 2026.

Pica advirtió que está en juego el instituto de la conciliación laboral

El legislador Pica advirtió que lo que está en discusión excede el caso puntual y sostuvo que está en juego el funcionamiento del instituto de la conciliación laboral, como ha sucedió en la anterior acusación que tuvo a Perramón como protagonista y que fue archivada el año pasado. En ese marco, también exhortó al Colegio de Abogados a revisar la actuación de los letrados que intervinieron a través de su tribunal de ética.

Por su parte, el presidente del Consejo, Ricardo Apcarian, cuestionó la actuación de la Cámara y sostuvo que los jueces laborales habían perdido jurisdicción una vez dictada la sentencia homologatoria.

Planteó que no podían dejar sin efecto el acuerdo por sí mismos, ya que hacerlo debilita el instituto de la conciliación, y señaló que la revisión correspondía al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de casación.

Apcarian advirtió del impacto institucional del caso

También advirtió sobre el impacto institucional del caso: remarcó que se trata de la única Cámara laboral de la provincia involucrada en una denuncia de este tipo y alertó sobre las consecuencias en la imagen del Poder Judicial y en la seguridad jurídica.

No es la primera vez que Perramón enfrenta cuestionamientos. Meses atrás, el mismo cuerpo analizó una denuncia por excederse en su intento de llegar a un acuerdo en una audiencias de conciliación. En ese momento, el expediente fue archivado con el acompañamiento de los representantes del Colegio de Abogados.

El legislador Juan Martín participó de un primer tramo de la sesión, en el que se realizaron designaciones de jueces y defensores, pero se retiró antes de que se trataran los expedientes disciplinarios.