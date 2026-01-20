Cargó mal un alias y perdió $3,4 millones en Mercado Pago: la Policía lo recuperó en Chaco

La Policía de Córdoba y Chaco rastreó una transferencia errónea millonaria y logró la restitución del dinero en Barranqueras.

Una mujer de 44 años transfirió por error $3.426.153,42 al cargar mal un alias bancario. El dinero terminó en una cuenta de Barranqueras, Chaco, y fue recuperado tras un operativo del Departamento Cibercrimen de la Policía de Córdoba y la Policía del Chaco, con intervención judicial y apoyo de Mercado Pago.

Así fue el operativo que recuperó el dinero de Mercado Pago

El caso se inició con la denuncia de la damnificada ante la Policía de la Provincia de Córdoba, luego de advertir que la operación realizada a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) no había llegado al destinatario correcto. La transferencia errónea fue por $3.426.153,42.

Según informó la Policía de Córdoba, el dinero fue acreditado en la cuenta de un hombre con domicilio legal en la ciudad de Barranqueras, en Chaco. A partir de ese dato, se activó la intervención del Departamento Cibercrimen.

El análisis de datos digitales permitió identificar al receptor del dinero y su domicilio en Chaco.

El área especializada desplegó herramientas de OSINT para analizar registros públicos, alias bancarios, billeteras virtuales, correos electrónicos y líneas telefónicas. El cruce de información permitió localizar el destino final de los fondos transferidos por error.

Barranqueras, Mercado Pago y cuentas bloqueadas: la clave para recuperar el dinero

Las tareas de campo realizadas en Barranqueras incluyeron recorridas y consultas vecinales, que confirmaron la identidad del receptor de la transferencia. El hombre explicó ante los investigadores que desconocía la acreditación del dinero en una de sus cuentas.

El destinatario indicó que operaba con varias cuentas de Mercado Pago, algunas bloqueadas por falta de validación de seguridad. Un operador de la plataforma detectó la transferencia de casi tres millones y medio en una cuenta inactiva y gestionó un reembolso interno.

Durante la instancia testimonial, el hombre fue asistido para recuperar accesos mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor y verificación de dispositivo confiable. El dinero quedó disponible para su devolución inmediata.

En la etapa final, el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del doctor Víctor Recio, ordenó la restitución del monto y la incorporación de los comprobantes al expediente.

Con información de Infobae