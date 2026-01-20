Mató a su padre para defender a su madre en Neuquén: qué se sabe del caso y la denuncia previa que no prosperó

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Valentina Sur, en Neuquén, donde intervino personal de la comisaría 44 y la Fiscalía de Delitos Juveniles.

Un grave hecho de violencia intrafamiliar conmociona a la ciudad de Neuquén. Un hombre de 46 años murió durante la madrugada tras ser herido con un arma blanca en su vivienda del barrio Valentina Sur, y el principal involucrado es su hijo de 15 años. La causa está en etapa de investigación y se analizan las circunstancias en las que ocurrió el ataque, en un contexto que, como publicó Diario RÍO NEGRO ayer, estaría vinculado a una situación de violencia de género contra la madre del adolescente. Un comisario contó cómo surgió y se desarrolló el procedimiento.

Escuchá al comisario inspector, Julio Muñoz, en RÍO NEGRO Radio

El llamado de emergencia y la llegada de la Policía

De acuerdo al diálogo que tuvo el comisario inspector Julio Muñoz con RÍO NEGRO Radio el hecho se registró alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la comisaría 44 del barrio Valentina Sur fue alertado a través de la línea 101 del Centro de Operaciones Policiales de Neuquén.

El requerimiento daba cuenta de un disturbio familiar en una vivienda del sector. Al arribar al domicilio, los efectivos se encontraron con una situación de extrema gravedad: un hombre adulto presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, principalmente en el cuello y la espalda.

Un contexto de violencia familiar

En el lugar, y a partir de las primeras manifestaciones recolectadas, se estableció que la agresión habría sido cometida por el hijo de la víctima, un adolescente de 15 años, quien habría intervenido para auxiliar a su madre, una mujer de 37 años.

Según indicó el comisario Muñoz, los indicios iniciales señalan que el padre estaba ejerciendo violencia física contra la mujer, y que el menor actuó en ese contexto. Estas circunstancias son ahora materia de investigación judicial.

Asistencia médica y fallecimiento

Tras constatar la gravedad de las lesiones, el personal policial comenzó a asistir al hombre herido, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias del hospital Castro Rendón, que dispuso el traslado en código rojo hacia el nosocomio local. Sin embargo, durante el trayecto, cerca de las 3:30, el hombre falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Investigación y actuación de la Fiscalía Juvenil

Luego del deceso, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Delitos Juveniles, a cargo del fiscal Germán Martín, quien ordenó una serie de diligencias durante la mañana del lunes. Entre ellas, se dispuso el pedido de autopsia, entrevistas a testigos y el relevamiento de la escena.

El adolescente fue trasladado inicialmente a la comisaría 44 y luego quedó bajo la órbita del personal especializado de la comisaría de la Niñez y Adolescencia, que intervino conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Situación del adolescente y de la madre

Durante la mañana, el menor fue llevado junto a su madre a la sede de la fiscalía, donde intervino el gabinete de médicos forenses. Los resultados de esas evaluaciones forman parte de la investigación y no fueron difundidos públicamente.

Posteriormente, el adolescente fue puesto a disposición de su madre y ambos se retiraron. Según se informó, no regresarían por el momento al domicilio donde ocurrió el hecho, mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

Antecedentes y denuncias previas

En cuanto a posibles antecedentes de violencia, Muñoz indicó que del relevamiento realizado no surgen denuncias registradas desde el año 2023 por parte de este grupo familiar.

No obstante, se pudo establecer que la mujer había realizado una denuncia años atrás, que no fue ratificada y, por ese motivo, no prosperó en el ámbito judicial.

«Conforme la relevamiento que se hizo en forma inmediata en el día de ayer, de acá al año 2023, no se registra ninguna denuncia por parte de este núcleo familiar. Sin embargo, tras las manifestaciones y diálogos que se tuvieron, se supo que la señora años atrás hizo una denuncia que nunca hizo prosperar«, dijo Muñoz. No se ratificó la denuncia y, por consiguiente, no prosperó la acción que ella buscó en la Justicia.

Calificación legal y estado de la causa

La investigación se encuentra en una etapa inicial. La hipótesis fiscal apunta a un homicidio ocurrido en un contexto de violencia familiar, con un análisis sobre un posible exceso en la legítima defensa.

Al tratarse de un adolescente de 15 años, no punible según la legislación vigente, la Justicia avanza con medidas orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, sin que por el momento se haya definido el futuro procesal del menor.

Entorno familiar y situación actual

Respecto a la familia del hombre fallecido, el comisario indicó que no se registraron incidentes ni conflictos durante el procedimiento policial, y que no hubo situaciones de hostigamiento hacia la madre ni hacia el adolescente.

La causa continúa bajo investigación, con intervención de equipos especializados, mientras se esperan los resultados de la autopsia y del análisis de las pruebas recolectadas en el lugar.