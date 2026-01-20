Cámaras del 911 detectaron a un adolescente con un arma en Catriel y la Policía intervino a tiempo

Un seguimiento en tiempo real desde las cámaras del 911 permitió secuestrar un arma y evitar una situación de riesgo en Catriel.

Un procedimiento preventivo coordinado entre el Centro de Monitoreo 911 RN Emergencias y la Policía de Río Negro permitió secuestrar un arma y neutralizar una situación de riesgo en la ciudad de Catriel durante la madrugada de ayer.

La intervención se activó luego de que un operador del sistema de videovigilancia detectara, a través de las cámaras, a un adolescente que ocultaba un objeto con características similares a un arma de fuego mientras se desplazaba junto a otros jóvenes por la vía pública.

La observación que encendió la alerta

El hecho se registró cuando un operador del Centro de Monitoreo realizaba tareas de control rutinario sobre una de las cámaras instaladas en la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida Catriel. En ese recorrido visual, advirtió un movimiento que llamó su atención.

Entre un grupo de jóvenes, uno de ellos realizó una maniobra rápida y guardó en la cintura un objeto que, por su forma y la manera en que fue ocultado, parecía ser un arma. Ante la posible amenaza, el operador mantuvo la observación constante y dio aviso inmediato a la comisaría 9.

Seguimiento en tiempo real

A partir de la alerta, se inició un seguimiento en vivo mediante el sistema de cámaras, que permitió informar cada desplazamiento del grupo. El operador fue indicando al personal policial los recorridos, giros y cambios de dirección, lo que facilitó una intervención precisa y sin margen de error.

Esta coordinación en tiempo real fue clave para evitar que la situación escalara o que se generara algún incidente en la vía pública, especialmente teniendo en cuenta el horario y la circulación de personas en el sector.

Interceptación y requisa preventiva

Gracias a la información aportada desde el Centro de Monitoreo, los móviles policiales lograron interceptar al grupo en la intersección de Noruega y avenida Roca. En el lugar, los efectivos identificaron a tres personas: un joven de 19 años y dos adolescentes de 16.

Durante la requisa preventiva, se constató que el objeto que había generado la alerta era una pistola de gas comprimido. Si bien no se trataba de un arma de fuego real, su apariencia era muy similar, lo que justificó plenamente la intervención policial.

Secuestro del arma y actuaciones

El arma de gas comprimido fue secuestrada de manera preventiva, ya que por su similitud con un arma letal podría haber provocado pánico, una reacción violenta o una intervención riesgosa por parte de terceros.

El joven mayor de edad quedó demorado conforme a la normativa vigente, mientras que los adolescentes fueron correctamente identificados y resguardados, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El rol clave del Centro de Monitoreo 911

Desde la Policía destacaron la importancia del accionar del operador del 911 RN Emergencias, quien supo interpretar una conducta sospechosa y actuar con rapidez. A varios metros de distancia, a través de una cámara, resulta imposible distinguir con certeza si un arma es real o no, lo que vuelve fundamental la prevención.