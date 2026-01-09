Cayó una banda de Neuquén que usaba fotos privadas para extorsionar: cómo operaban
Un operativo de la Policía en la ciudad de Neuquén permitió desarticular una banda que extorsionaba a mediante redes sociales para quedarse con dinero. El hecho dejó una víctima con un perjuicio económico cercano a los 700.000 pesos, pero se presume que hay más damnificados. Hubo allanamientos, secuestro de celulares y una persona demorada.
Cómo funcionaba la maniobra de extorsión digital que alertó a la Policía
El Subcomisario Gerardo Sanzana, de la división de ciberdelitos explicó que se concretaron dos allanamientos este jueves. Terminaron con una persona detenida y el secuestro de elementos clave para la causa.
Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, varias tarjetas SIM y comprobantes de compras realizadas luego de cometer los delitos. Todo el material quedó a disposición de la fiscalía interviniente.
Uno de los hechos detectados dejó un perjuicio económico cercano a los 700.000 pesos. Sin embargo, Sanzana advirtió en AM550 que “de todas maneras a través de los movimientos bancarios de estas personas entendemos que pueden haber otras víctimas”.
Redes sociales, WhatsApp y amenazas: el mecanismo del delito paso a paso
La banda operaba en Neuquén Capital y utilizaba perfiles falsos en redes sociales para captar víctimas. “Por intermedio de las redes sociales cargan ciertos perfiles de personas y anuncios. De alguna manera captan a la población y comienzan a interactuar de manera sana. Luego interactúan por WhatsApp y ahí se comienza a originar esta situación en particular”, explicó el Subcomisario.
Una vez establecido el contacto, el grupo accedía rápidamente a información sensible. En pocas horas lograban obtener datos privados, que luego eran utilizados como herramienta de presión para exigir transferencias de dinero.
“La idea es llamar la atención y después exigir con amenazas dinero para que no los escrachen o hagan publicaciones de su vida privada.”, detalló Sanzana sobre la metodología utilizada para intimidar a las víctimas.
En el caso que inició la investigación, la persona llegó a realizar entre cuatro y cinco transferencias antes de advertir que se trataba de una estafa, alcanzando el monto total cercano a los 700.000 pesos.
