Con cámaras con IA, detectaron una camioneta con pedido de secuestro en Cipolletti 

Una camioneta con pedido de secuestro vigente quedó secuestrada en Cipolletti luego de ser captada por cámaras de seguridad asistidas con Inteligencia Artificial.

Desde el gobierno de Río Negro destacaron la eficacia del Sistema Integral de Prevención del Delito, que opera con nuevas cámaras equipadas con Inteligencia Artificial y permite actuar en tiempo real frente a situaciones vinculadas al delito.

Cámaras con IA en Río Negro: cómo detectaron una camioneta con pedido de secuestro

El procedimiento se inició cuando uno de los lectores automáticos de patentes (LPR) instalados en el acceso a la ciudad por el Tercer Puente identificó un vehículo que era buscado por la Justicia. De inmediato, el sistema emitió una alerta al Centro de Monitoreo.

A partir de esa señal, los operadores comenzaron un seguimiento en tiempo real utilizando distintas cámaras urbanas, lo que permitió reconstruir con precisión el recorrido del rodado tras su ingreso a Cipolletti desde Neuquén.

Cámaras con IA detectaron una camioneta con pedido de secuestro en Cipolletti.

En ese marco, el trabajo coordinado entre la tecnología, los operadores y el personal policial resultó clave. Mientras desde la sala de monitoreo se guiaba el desplazamiento del vehículo por las calles, los móviles policiales se posicionaron de manera estratégica, evitando maniobras riesgosas y reduciendo al mínimo los tiempos de intervención.

Finalmente, en pocos minutos, la camioneta fue interceptada en la intersección de La Esmeralda y Fray Santa María de Oro, sin que se registraran incidentes ni situaciones de peligro para vecinos o conductores.

Como resultado del operativo, el vehículo quedó secuestrado. El conductor, un hombre domiciliado en Fernández Oro, fue identificado y notificado en una causa judicial vinculada a la procedencia del rodado, y luego recuperó la libertad conforme a lo dispuesto por la Justicia.

Desde el sistema de seguridad destacaron que el sistema cruza datos y emite alertas automáticas, permitiendo anticiparse al delito.