Confirmaron la prisión preventiva para el acusado de homicidio en una fiesta en Cutral Co

Hoy, un tribunal de Apelación resolvió que Gabriel Abarzúa continúe con prisión preventiva hasta el próximo 3 de mayo. En la audiencia que se había pospuesto para hoy, los dos jueces y la jueza resolvieron por unanimidad que el acusado por el homicidio de Luciano Hernandorena siga como hasta ahora al entender que se confirma el peligro de fuga.

Hoy, la jueza Carolina González y los jueces Maximiliano Bagnat y Eduardo Egea resolvieron por unanimidad confirmar la prisión preventiva para Gabriel Abarzúa, el acusado del homicidio de Luciano Hernandorena, que ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en una fiesta clandestina que se hizo en la zona semirrural de Cutral Co.

Fue la jueza González, quien fundamentó la decisión unánime del tribunal. Sostuvo que en esta audiencia no hubo ningún elemento distinto a lo ya tratado en otras anteriores. «Para mí, en este caso, a partir de la audiencia del 11 de diciembre es: ‘esto ya lo viví’. Es la frase que corresponde» y que «los argumentos fueron calcados a los de aquella audiencia».

La magistrada consideró que uno de los elementos como el peligro de fuga en este caso es: «indudable,» y que «está consolidado, sigue vigente, es de alta preligrosidad». Recordó que Abarzúa su detenido en la comunidad mapuche Painemil, cerca de Añelo, lugar al que se fue después de estar en la fiesta clandestina en Cutral Co.

«Hay que tener en cuenta, sobre todo lasituación que sedioentreeel horario que da muerte a Abarzúa y el horario en el que aparentemente se había ido al puesto en la comunidad Painemil. Esto yase trató en las audiencias», agregó. Recordó que hubo audiencias de Garantías, Revisión y de Impugnación.

Señaló que no hubo nuevos argumentos o cuestiones de una decisión que no haya tratado un juez de Garantías. «Los tres jueces entendimos, en tanto que el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo dijo que es el peligro de fuga estaba consolidado, concreto, real, objetivado, más que el de entorpecimiento», subrayó.

Le aclaró a la defensa particular de Abarzúa, Melina Pozzer que no hubo motivos de arbitrariedad ni ningún argumento no contestado. González recordó que la defensa siempre puede solicitar en el plazo de estos cuatro meses hsata el 3 de mayo, una nueva audeincia si cuenta con algún elemento que modifique la situación. Esta medida de prisión preventiva, se puede revertir, acotó la magistrada.

Antes de dar a conocer la decisión, la jueza recomendó que se tome en cuenta el reglamento para el tiempo de exposición previsto.

En la audiencia, Abarzúa estuvo presente en la misma sala que la madre y hermano de la víctima, Luciano Hernandorna, junto a su abogado querellante, Omar Pérez y al fiscal jefe Gastón Liotard. Afuera, como ocurre todas las veces que hay audiencia aguardaron familiares y amigos de Hernandorena.