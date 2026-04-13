Abusó de su cuñada en Sierra Grande y la Fiscalía pidió 10 años de prisión para el condenado

Tras el veredicto de culpabilidad dictado el pasado 17 de marzo, la instancia judicial en Sierra Grande avanza hacia la determinación de la sanción efectiva. La fiscalía solicitó formalmente una pena de 10 años de prisión para el hombre responsable de haber abusado sexualmente de su cuñada mientras ella era menor de edad. Los hechos, ocurridos en una vivienda de la zona rural, se perpetraron aprovechando los períodos de vacaciones en los que la niña convivía con el agresor y su hermana.

La acusación técnica se centró en el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la minoridad de la víctima y el contexto de convivencia preexistente. El pedido de la fiscalía no encontró oposición por parte de la defensa, ya que, dada la composición actual del tribunal interviniente, el monto punitivo no podía exceder el tope de los 12 años. Este acuerdo procesal allana el camino para la lectura de la sentencia definitiva, que se conocerá en los próximos días bajo la atenta mirada de la comunidad local.

El silencio impuesto por el miedo y las agresiones

Durante el alegato de fundamentación, la fiscalía puso especial énfasis en el «modus operandi» del condenado. No se trató de episodios aislados, sino de agresiones sistemáticas y reiteradas perpetradas por un hombre adulto contra una niña vulnerable. Para asegurar su impunidad, el imputado habría proferido amenazas constantes con el objetivo de evitar que la menor devela lo que sucedía dentro de las paredes de la vivienda rural en Sierra Grande.

La superioridad etaria y el vínculo de confianza fueron utilizados como herramientas de sometimiento. Este aprovechamiento del entorno familiar fue valorado como un agravante sustancial. Por otro lado, la defensa solo pudo esgrimir como atenuante la falta de antecedentes penales previos del acusado, un elemento que la fiscalía consideró insuficiente frente a la atrocidad de los hechos probados durante el debate.

El informe forense: heridas invisibles pero profundas

La extensión del daño causado fue un pilar fundamental para sostener el pedido de los 10 años de cárcel. Profesionales del sistema de salud y del Cuerpo Médico Forense aportaron testimonios determinantes que describieron un cuadro de afectación emocional severa en la joven. Los informes periciales detallaron trastornos del sueño, episodios frecuentes de angustia y, lo más alarmante, conductas de autoagresión directamente vinculadas a los traumas vividos.

Mientras se aguarda la suscripción de la sentencia definitiva, el condenado permanecerá bajo las medidas cautelares impuestas durante el proceso. La resolución de este caso en Sierra Grande representa no solo un cierre jurídico, sino un reconocimiento oficial a la valentía de la víctima al romper el silencio tras años de hostigamiento en el ámbito privado.