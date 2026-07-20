Crimen en Añelo: Familiares de Jonathan Pinto se movilizaron y pidieron justicia

Tras un hecho que conmocionó a toda la población de Añelo y que terminó con la vida de Jonathan Pinto (30 años), familiares y allegados se reunieron el domingo en inmediaciones al pub donde ocurrió el crimen (en la calle 1) para pedir justicia. El trágico homicidio se produjo la noche del 7 de julio, luego de un partido de la selección argentina, en donde Pinto falleció producto de múltiples puñaladas.

La mamá y papá de Pinto, Rosana Medina y Rubén Pinto, dialogaron días atrás con el medio Chañar Digital, remarcando el pedido de justicia y convocando a una marcha pacífica que se realizó el domingo. «Queremos justicia por Nicolás», expresaron sus familiares.

En la cronología de los hechos, en un primer momento el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso la detención inmediata del principal sospechoso, identificado por sus iniciales como V. A. C., quien había sido capturado por personal policial de la Comisaria 10 de Añelo cuando retornó al pub luego de asesinar a Pinto. El jueves 9 de julio, en una audiencia ante la Oficina Judicial, la fiscal del caso, Eugenia Titani, formuló cargos por el delito de homicidio simple.

En ese acto, la fiscal también manifestó sobre la participación de otro hombre en el hecho, ya identificado y que permanece prófugo. Los familiares de la víctima exigieron la búsqueda de su paradero.

El pub donde comenzó la pelea que derivó en el homicidio de Pinto. Foto: Gentileza

Un único acusado con prisión preventiva

Tras la investigación en conjunto del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el proceso judicial se encuentra con el pedido de la fiscalía de una medida cautelar, ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento por parte del único imputado en la causa. La disposición consiste en que el acusado permanezca con prisión preventiva por un plazo de seis meses.

El juez de garantías, Juan Pablo Encina, además de avalar la formulación de cargos hecha por la fiscal Titani, confirmó la cautelar y fijó el plazo de la investigación en cuatro meses.