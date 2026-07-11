Capturaron en Puerto Madero a un narco mexicano que era buscado por la Justicia de Estados Unidos

La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, un narco mexicano de 48 años que era buscado por la Justicia de Estados Unidos. La captura se concretó en un hotel de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, luego de una investigación iniciada a partir de una Notificación Roja de Interpol.

Según informó el Gobierno Nacional, el procedimiento fue realizado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA junto con agentes de la SIDE. «La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan«, expresó la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva en sus redes sociales.

Cayó en Buenos Aires un narco mexicano que era buscado por la Interpol

La investigación comenzó cuando la OCN Washington solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Aguirre Covarrubias. El pedido fue canalizado mediante una Notificación Roja de Interpol.

El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad y estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol.

La captura se concretó en un reconocido hotel del barrio porteño de Puerto Madero, donde finalmente fue localizado. Los investigadores montaron un operativo de vigilancia que permitió identificar al requerido y detenerlo sin incidentes.

La captura en Puerto Madero y el pedido de extradición de Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, Estados Unidos buscaba a Aguirre Covarrubias por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilos de cocaína en una causa abierta en 2016. Tras recuperar la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones fijadas por el tribunal y permanecía prófugo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia argentina mientras se desarrolla el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad escribió en sus redes sociales: «Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy INTERPOL emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.»

En la misma publicación, agregó: «Gracias a una investigación de la SIDE, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y el DFI de la Policía Federal Argentina, lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires«.